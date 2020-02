Entrevista de emprego: como se dar bem

Os entrevistadores buscam pessoas comprometidas e envolvidas com as empresas

Antes da entrevista de emprego

O currículo certo

O material de apresentação deve ser conciso. Para se identificar, esqueça RG e CPF. Seu nome, idade, endereço e contato bastam. No campo ”objetivo”, escreva o cargo ao qual concorre. Sobre sua experiência, informe as responsabilidades assumidas em empregos anteriores, inclusive, as que não têm relação direta com o posto almejado. ”Isso demonstra ao entrevistador suas diferentes habilidades”, diz Renato Grinberg, diretor do portal de empregos http://trabalhando.com.br.

Sua imagem na internet

Muitas empresas buscam informações do candidato na internet. Então, verifique no Google se há algo na rede que possa prejudicá-la. Fique atenta a fotos indiscretas, comentários em blogs e recados no Orkut.

Conheça a empresa

Entre no site da companhia e informe-se sobre a empresa. Lá, pesquise sobre o ramo de atividade, histórico, trajetória, etc. Na entrevista, o avaliador pode fazer perguntas referentes ao local onde pretende trabalhar. Uma resposta com argumentos a colocará à frente de candidatos desinformados e mostrará que se preparou para aquele momento.

A roupa ideal

Preste muita atenção ao seu look, pois esse é o primeiro item a ser observado. Para não errar no visual, considere o cargo e o ramo de atuação da empresa. Se, por exemplo, concorre a uma vaga no banco, terninhos neutros caem bem. Caso seja uma oportunidade como recepcionista de academia, evite muita formalidade, mas não abuse de peças casuais. De qualquer forma, uma regra sempre funciona: sinta-se bem com a roupa. ”Percebemos quando o candidato não está confortável no traje”, diz Grinberg. Não está acostumada com o escarpim de salto alto? Esqueça-o! Arriscar um estilo que não é o seu pode ser catastrófico. Também fuja de decotes, saias curtas e cores berrantes. Os acessórios devem ser discretos – nada de penduricalhos -, maquiagem mais natural possível e o cabelo, preferencialmente, preso.

Pontualidade

Chegar na entrevista após o horário combinado pode eliminá-la do processo seletivo. Vai se atrasar? Ligue para o entrevistador e avise. No entanto, vale se precaver antes. Para evitar imprevistos, saia de casa com, pelo menos, uma hora de antecedência. Assim, se algo der errado no caminho, você terá tempo para pensar em soluções. Caso chegue muito cedo, dê uma volta pelos arredores do local. Quando faltarem de 30 a 15 minutos para a entrevista, entre na empresa e anuncie sua chegada. Isso vai deixá-la mais tranquila.