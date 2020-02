Emprego em contabilidade

Muita oferta e ótimos salários

Foto: Getty Images

Se você nunca pensou em trabalhar com números, está na hora de começar! Os motivos para entrar na área de contabilidade são muitos. Um exemplo: toda empresa brasileira, por lei, tem de ter um contador.

Além disso, são muitos os escritórios de contabilidade espalhados pelo país que gerenciam as finanças de empresas. Resultado: o mercado está cheio de vagas nessa área – e com ótimos salários! Quem se forma hoje num curso técnico pode ter salário inicial de quase R$ 1 mil como auxiliar. Se tiver curso superior, pode chegar a R$ 18 mil se ocupar o cargo de diretor.

O que faz o profissional?

O técnico em contabilidade ou o graduado em ciências contábeis trabalha com a parte financeira, econômica e patrimonial de uma firma. Ele planeja, coordena e controla as contas e os lançamentos. “O contabilista interpreta e analisa os gastos e os ganhos. É quem consegue traduzir se as operações da empresa foram positivas ou negativas”, diz Marcia Alcazar, do Conselho Regional de Contabilidade.

Pré-requisitos da profissão

É preciso ter formação em técnico em contabilidade ou superior em ciências contábeis. “A graduação é importante, mas mesmo quem apenas faz o técnico já está inserido no mercado”, diz Mauro de Martino Júnior, da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo. Importante: para atuar na área, é preciso ter registro no Conselho Regional de Contabilidade.