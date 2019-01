Dicas para se adaptar a um novo ambiente de trabalho

Quando você era pequena e ia brincar na casa das amiguinhas, quais recomendações recebia dos seus pais ou familiares? Aposto que era: “Não coloque o pé no sofá”, “Não abra a geladeira”, “Não mexa nas coisas ou abra gavetas”, “Aceite o que servirem para comer”, “Diga por favor, obrigada e com licença”. E, em alguns casos, ainda levava um bolinho ou um chocolate para presentear a família.

No início, havia aquele mal-estar, mas logo você ia se soltando e se sentindo confortável. Até se esquecia das regras e parecia estar em casa.

Agora vamos relembrar o primeiro dia na escola ou em uma turma nova. Você colocava outro uniforme, fazia um caminho pouco conhecido, entrava na sala e todos olhavam para você. Dava um nervoso tão grande que muitas pessoas gostariam de ter tido o poder de ficar invisíveis. Puft! Sumi.

Os desafios e as emoções de visitar a casa da amiguinha ou de começar em uma escola nova são muito semelhantes ao início em um local de trabalho. Chegamos a um lugar pouco ou nada conhecido, procuramos descobrir como as coisas funcionam, quem é quem, qual é o nosso espaço, como liga a máquina de café e onde fica o banheiro. Leva um tempo para nos sentirmos à vontade.

Além disso, é como se somássemos às memórias de infância as cobranças e preocupações que temos na vida adulta. “Será que vão gostar de mim?”, “Vou me adaptar?”, pensamos. Os ditados populares aumentam a pressão: “Nunca temos a segunda chance de causar uma boa primeira impressão”.

A boa notícia é que algumas ações podem facilitar o caminho e trazer mais rapidamente a sensação de bem-estar ao ambiente. Aqui vão dicas do que fazer:

1) Comece bem o dia

Na manhã em que for iniciar no novo trabalho, procure tomar um banho gostoso, saborear um belo café da manhã e vestir sua roupa preferida.

2) Energize-se

Medite, reze ou faça visualizações de você no ambiente, sendo bem recebida. No caminho, no carro ou no transporte público, ouça músicas que levantam o astral.

3) Deixe uma bela primeira impressão

Chegue pontualmente. Programe-se para sair de casa com antecedência, conheça o caminho de antemão e escolha a melhor condução ou estacionamento.

4) Crie conexão

Entre com um sorriso no rosto. Mostre interesse pelos outros. Faça perguntas e ouça as respostas com atenção. Elogie o que lhe agradar nas pessoas e no lugar. Destaque pontos em comum com os outros, como a cidade onde nasceu, a idade dos filhos, as viagens que já fez.

5) Busque parcerias

Caso não seja feita uma apresentação formal à empresa, peça que alguém lhe mostre o local. Tudo bem não saber onde fica o banheiro nem como usar o ramal. Descubra quem pode ajudá-la e esteja aberta a aprender.

6) Seja solícita

Assim como na visita a uma amiguinha ou o começo em uma escola, você estará no que gosto de chamar de desvantagem técnica. Quer dizer que entrará em um ambiente pouco conhecido, enquanto quem já está lá há tempos tem um domínio maior. É aquela máxima que você ouvia dos seus pais. Evite colocar os pés no sofá, ou seja, invadir o espaço de alguém. Ganhe direito a frequentar esse cantinho com a pessoa mostrando-se disponível para ajudar no que for preciso.

Cada novo trabalho ou projeto representa uma ótima oportunidade de recomeçar e estabelecer uma história bacana de parcerias e sucesso. Neste novo ano, faça-se bem-vinda.