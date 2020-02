Dicas para não pagar mico na festa da empresa

Aprenda a se comportar de forma adequada e faça bonito nas festas da empresa

Todo ano as empresas organizam festas de confraternização e trocas de presente. Essa é a ocasião ideal para passar do limite e pagar um micão. As consequências podem ser várias, desde virar piada entre os colegas, até uma demissão. Para não errar, confira as dicas de etiqueta de Fabio Arruda, autor do livro Eficiente & Elegante – Guia da Etiqueta Profissional ( Editora ARX).

27 DICAS PARA SE COMPORTAR



1 – Presença garantida

Por mais que seja tímida, a funcionária que deixa de ir às confraternizações da empresa passa um ar de antipatia aos demais, como se quisesse se isolar.

2 – Tempo adequado

Dar só uma passadinha na festa é muito feio. Parece que a funcionária passou ali apenas por obrigação. O adequado é ficar, pelo menos, umas duas horas na festa.

3 – Vá de bom humor

Durante o evento, mantenha o bom astral. E nada de discutir problemas mal resolvidos com colegas de trabalho durante a festa.

4 – Vá sozinha

Levar acompanhantes à festa não é boa ideia. A não ser que ele já conheça seus colegas e sinta-se a vontade no local. Caso contrário, você passará a noite toda fazendo apresentações e seu companheiro ficará deslocado. A regra vale para marido também.

5 – Você está sendo observada. Assim que pisar no evento, lembre-se de que, por mais que seja uma festa, ele continua sendo um ambiente profissional. Você estará cercada das mesmas pessoas com quem convive diariamente no trabalho.

6 – Apenas colegas. Na festa, assim como no ambiente de trabalho, é importante separar o pessoal do profissional. Todos são colegas de profissão. Nada de desabafar os seus problemas ou criar intimidades que não existem, como abraçar o colega.

7 – Seja discreta

Se está rolando um clima com um colega de trabalho, essa não é a ocasião para deixar algo rolar. Espere para marcar um encontro somente entre vocês dois, longe da equipe da firma.

8 – Proíba-se!

Subir no palco, dançar escandalosamente, rebolar e fazer discursos são ações proibidas. Além de ser inconveniente para o ambiente, você virará motivo para piadas no trabalho. E mantenha a classe até o fim: nada de ficar descabelada e descalça.

9 – Sem fofocas

Se algum colega deu vexame, haja como se nada tivesse acontecido durante a festa e nos dias seguintes. Isso evita que os demais pensem que você fala da vida alheia.

BEBIDA E COMIDA



10 – Coma com classe

Alimente-se antes da festa, ainda que seja um jantar. Durante, coma bem pouquinho, para não parecer um esfomeado. E nunca pegue grandes quantidades de salgadinhos de uma só vez.

11 – Não fale de boca cheia

Mastigar e conversar não combinam. Coma devagar e espere para falar.

12 – Pequenos goles

Álcool, bem menos do que você beberia em uma festa com amigos ou com a família, para não perder o controle. Cuidado também ao misturar bebidas e ter efeitos inesperados.

13 – Aprecie o sabor

O ato de comer deve ser de maneira social. Não é para encher a barriga ou beber demais. A cada bebida, aprecie o gole e intercale com água.

COMO SE VESTIR



14 – De acordo com a festa

Antes de providenciar o visual, descubra o traje que a festa pede. Se for social, opte por um vestido básico e bonito. Se a ocasião for informal, vista-se com o seu estilo do dia-a-dia. Nada de chocar os colegas com superproduções.

15 – Sem destaque

Decotes grandes, roupas justas, peças curtas ou com muito brilho devem ser evitadas, para não chamar a atenção de maneira negativa. De olho no look final para fugir do sensual e vulgar.

16 – Make clássico

A maquiagem pode ser mais caprichada para o evento da habitual que você usa na rotina. Mas sem exageros! Opte pelo básico: corretivo, rimel, sombra leve, blush e batom de cor natural. Nada de carregar nas cores e brilhos.

17 – Acessórios na medida

Invista em jóias e acessórios também sem exageros. Sempre na mesma medida que você usa normalmente.

18 – Salto no tamanho certo. Investir em um bonito sapato de salto é permitido. Desde que você se sinta à vontade em cima dele. Faça o teste antes de sair de casa: caminhe, dance e passe mais de uma hora com ele no pé.

PRESENTES



19 – Participe da brincadeira

Se rolar troca de presentes com a equipe de trabalho, aceite o convite para não ser considerada arrogante.

20 – Valores à risca

Na discussão sobre o amigo secreto, converse sobre os valores do presente. E siga-os à risca! Comprar algo muito barato pega mal. Muito mais caro também é desconfortável. E se o valor não couber no seu bolso, sugira algo mais em conta.

21 – Brinque ao seu estilo

Se você não fica à vontade com as brincadeiras que antecedem o nome do amigo secreto, simplesmente não as faça. Diga apenas quem você tirou e dê o presente.

22 – Presenteie com moderação

Não dê presentes intimistas, como lingerie, bebidas alcoólicas, produtos eróticos e bilhetinhos. Mesmo que tenha intimidade com o colega, essa não é a ocasião certa para demonstrar

23 – Preocupe-se com o outro

Ao comprar o presente do seu amigo secrete preocupe-se com o gosto do colega. Isso mostrará que você tem tato para agradar o outro.

24 – Opte pelo neutro

Se você não conhece a pessoa que tirou na brincadeira, compre algo impessoal como uma caixa de chocolates. Não tente adivinhar gostos, como dar um cd de música de um estilo que o outro não goste.

25 – Vale-presente em último caso

Esse tipo de presente pode parecer descaso com o colega. Parece que você não quis perder tempo procurando algo para seu amigo secreto. Só presenteie com um vale se você tiver certeza que seu amigo adora a loja escolhida.

26 – Troca de presentes

Se for repassar presentes que ganhou em outra ocasião, tome cuidado. Cheque para ver se há algum vestígio de que foi um presente, como um cartão. E nada de dar presentes usados, sem etiquetas. Isso é antiético.

27- Aja com educação

Se você não gostar do presente que ganhou, mantenha a educação. Não precisa ser falso e provar o presente na hora. Pelo contrário: agradeça e guarde-o. Não comente sobre a insatisfação e fique a vontade para trocar o presente por algo do seu gosto. Também não precisa comentar sobre isso.