Dicas de como usar o cartão de crédito

Aprenda a usar o cartão de crédito e deixe sua conta no azul

Foto: Getty Images

Ótima alternativa se usado com inteligência financeira, o cartão de crédito vira armadilha se for banalizado. Sem sentir o impacto da compra na hora, muita gente acaba extrapolando o orçamento. Como deixar a conta no azul:

· Não importa o limite oferecido pela operadora, defina seu gasto máximo, que não deve ultrapassar 25% do seu salário.

· Jamais pague a fatura parcelada! a média de juros das operadoras de crédito é de 10%. Isso significa que, no final do ano, sua conta pode estar multiplicada por cinco!

· Nunca saque dinheiro do cartão de crédito. A transação é considerada empréstimo, com juros altos. E você ainda paga o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

· Tenha só um cartão na carteira. Caso o banco mande outros, deixe-os em casa e utilize apenas em caso de urgência.