Anna Chaia, CEO da Samsonite, fabricante e varejista de malas, foi uma das palestrantes convidadas do Fórum CLAUDIA 2019, que aconteceu nesta quarta-feira, 20 de março, no Teatro WTC, em São Paulo. Em “Quando garra importa mais que talento: as empresas que empregam depois da primeira vez como CEO”, ela contou sobre sua trajetória pessoal e o que a motivou a ir atrás de seus objetivos profissionais. Ela começou a trabalhar como vendedora quando tinha 14 anos.

A primeira motivação foi querer ser uma mulher independente, já que presenciou a vida mãe, dona de casa. A segunda motivação foi comprar uma casa própria. A família, que sempre morou em Vila Militar por causa da profissão do pai, demorou para ter uma casa. O pai tinha 54 anos. Depois que se aposentou, ele teve problemas com alcoolismo, o que afetou de alguma forma os filhos adolescentes _Anna diz que nunca experimentou cerveja ou uísque, por exemplo.

“Nada vem sem sacrifício”, disse Anna. A executiva pontuou o quanto é importante crescer, mas sempre mantendo os pés no chão e a consciência que se está em um cargo, não se é. “É preciso também manter a proatividade, a postura de aprendiz.”

Na segunda edição do evento que mudou a história das discussões femininas, CLAUDIA reuniu algumas das mulheres mais poderosas da atualidade. Foram quase 30 mulheres presidentes de empresas e grandes líderes juntas num mesmo palco.

