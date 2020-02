Descubra se já é hora de comprar um carro novo

Foto: Getty Images



Comprar um carro novo está na sua lista de coisas para fazer antes dos 30 anos? Este é um bom momento para concretizá-la. O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos veículos foi reduzido pelo governo federal – o que provocou a queda de 10%, em média, no valor dos carros. O desconto – que nos modelos populares gira em torno de 2 mil reais! – vai até o dia 31 de agosto.

Onde comprar

Se tem certeza da marca do carro que quer, vá direto a uma concessionária. Já se prefere comparar as promoções de marcas diferentes encare um feirão de veículos – evento que reúne várias concessionárias em um mesmo lugar. Os preços não são menores no feirão, mas você economiza tempo, não tendo de bater perna pela cidade, indo nas lojas de cada marca.

Em muitas parcelas

No mundo ideal, você chegaria na loja e pagaria o carro à vista (e com um superdesconto). Porém, como vive no mundo real do seu salário, os financiamentos tornam-se um mal necessário – as parcelas cabem no seu bolso, mas você terá de pagar juros!

Dá para financiar em um banco ou direto na concessionária que você vai comprar. Será preciso levar RG, CPF, comprovante de residência, de conta bancária e de renda (geralmente só se aprova o financiamento se as parcelas tomarem no máximo 30% da renda do comprador. Por exemplo, se ganha R$ 3 mil, não pode gastar mais de R$ 900 em cada prestação).

Um carro pode ser financiado em até 120 meses. E, óbvio, quanto maior a entrada, menores serão os juros e o valor das parcelas.

Você ainda vai ter de bancar uma taxa de análise de perfil de crédito do cliente (ou um nome semelhante, cada banco escolhe o seu), que pode chegar a R$1 500. Essa taxa é dividida entre o banco e a concessionária. Por isso, dá para negociá-la e conseguir até 50% de desconto nela na hora da compra.

Custos altos

Os juros para financiar um carro estão entre os menores do mercado. “Variam de 0,95% a 0,99%. Já os da compra de uma geladeira, por exemplo, são de cerca de 5%”, diz Ivan Nakano, gerente de varejo da Ford. Isso porque, se você deixar de pagar as parcelas, o carro pode ser tomado de volta (copiou?) – e ainda terá um alto valor na revenda.

Juros baixos, impostos reduzidos: parece sedutor. Mas faça os cálculos com calma. “Uma parcela de R$ 400 pode parecer em conta para quem ganha R$ 2 mil. Você divide tudo em 100 vezes. Mas esse é o caminho mais rápido para se endividar”, alerta o planejador financeiro Valter Police. O valor da parcela é fichinha perto do que gastará, no mês, para manter o carro. O veículo precisa de combustível, lavagem, IPVA, seguro, estacionamento, entre muitas outras coisas. Em geral, se você faz uso constante do carro, o gasto de manutenção pode sair mais de R$ 1 mil por mês – além da parcela! Se acha que pode manter todos os custos (incluindo os imprevistos) – e realmente precisa de um automóvel – pegue a calculadora já!

Taxa zero! oi?

Não acredite em ofertas de concessionárias que anunciam taxa zero. Nenhum financiamento é feito sem cobrança de juros. Nesse caso, eles estão embutidos no valor do carro.

Quanto custa

O IPI dos carros 1.0, que antes era de 7% (sob o valor do carro), foi reduzido a zero até o dia 31 de agosto. Já o IPI de carros 1.6 e 2.0 caiu para 6,5% (movidos à gasolina) e para 5,5% (movidos a álcool).

Alguns bons descontos de 1.0:

Gol G4 de R$ 26 960 para R$ 24 291

Ka de R$ 23 600 para R$ 21 240

Uno Vivace de R$ 26 880 para R$ 24 110

Celta de R$ 24 490 para R$ 22 490