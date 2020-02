Cursos profissionalizantes em estética

O mercado de beleza é um dos setores que mais crescem hoje no país

Trabalhar com beleza, além de ser prazeroso, pode ser um ótimo negócio! Este é um dos setores que mais crescem hoje: para se ter ideia, basta dizer que o brasileiro ocupa o sétimo lugar no ranking dos povos que mais cuidam da aparência no mundo! E, segundo dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), não faltam oportunidades – pelo contrário, precisa-se de mão de obra qualificada. A cabeleireira Vania Cinti fez o curso na Embelleze há cinco anos e hoje tem seu salão: ”Busque excelência e terá todas as chances de dar certo”.

Auxiliar de Cabeleireiro

Ensina a fazer hidratação, escova e coloração, além de noções de atendimento ao cliente.

Instituição Walter’s Coiffeur.

Onde: RJ.

Duração: cinco meses. O curso começa em 12/8.

Quanto: R$ 135 por mês.

Inscrições: www.waltercoiffer.com.br

Ballayage

Expõe as técnicas avançadas de coloração e mechas. É preciso curso anterior de coloração.

Instituição Walter’s Coiffeur.

Onde: RJ.

Duração: quatro meses. O curso começa dia 13/8.

Quanto: R$ 150 por mês.

Inscrições: www.waltercoiffeur.com.br

Cabeleireiro

Curso a distância a partir de apostilas. Através delas, o aluno aprende a cortar, pintar, hidratar, alisar e fazer penteados especiais.

Instituição: Instituto Universal Brasileiro.

Onde: todo o país.

Duração: 60 horas.

Quanto: R$ 129 à vista ou 3 x de R$ 47,50.

Inscrições www.institutouniversal.com.br

Cabeleireiro Profissional

Bom para quem está começando, capacita para ser cabeleireiro e entrar no mercado. No programa, há aulas teóricas e práticas, além de noções para abrir o próprio negócio.

Instituição: Embelleze.

Onde: em todos os estados, menos AC e RR.

Duração: 14 meses.

Quanto: R$ 2.064, dividido em até 16 vezes.

Inscrições: A maioria das unidades inicia novas turmas em agosto. Veja uma escola próxima da sua casa no www.institutoembelleze.com.br ou ligue para 0800-8812667.

Cabeleireiro Profissional Avançado

Destinado a pessoas que já trabalham na área ou que tenham feito curso de cabeleireiro. Oferece aulas de cortes modernos, colorações e alisamentos mais elaborados.

Instituição: Embelleze.

Onde: Em todos os estados, menos AC e RR.

Duração: seis meses.

Quanto: R$ 1.344, dividido em até oito vezes.

Inscrições: a maioria das unidades inicia novas turmas em agosto. Veja uma escola próxima da sua casa no www.institutoembelleze.com.br ou ligue para 0800-8812667.

Depilação

Apresenta técnicas de remoção de pelos, de peeling, de argila e de depilação de sobrancelha. Explica ainda as regras e regulamentos da profissão.

Instituição: Embelleze.

Onde: em todos os estados, menos AC e RR.

Duração: quatro meses.

Quanto: R$ 555, em até cinco vezes.

Inscrições: a maioria das unidades inicia novas turmas em agosto. Veja uma escola próxima da sua casa no www.institutoembelleze.com.br ou ligue para 0800-8812667.

Depilação

Mostra como remover pelos, cuidar da pele e tudo sobre a depilação de sobrancelhas.

Instituição: Clinica DanCorps

Onde: RJ.

Duração: 24 h.

Quanto: R$ 280.

Inscrições: (21) 2480-1663 ou (21) 4141-5540.

Depilação

Profissionalizante, o curso prepara você para trabalhar na área de remoção de pelos.

Instituição: Legião da Boa Vontade (LBV).

Onde: ES.

Duração: 42 horas.

Quanto: grátis. É preciso comprovante de renda familiar.

Inscrições (28) 3522-4058.

