Conquiste uma aposentadoria tranquila

Imagine, após anos e anos de trabalho, ter uma renda mensal de mais de R$ 5 mil sem fazer esforço. Sim, isso é possível – mas você precisa começar a se mexer agora.

Previdência privada: como funciona?



Durante muitos anos, você paga uma espécie de mensalidade (do valor que escolher) para uma seguradora. Quando enfim tiver idade para se aposentar, poderá retirar o dinheiro ou receber, todos os meses, um valor compatível ao investimento.

Passo a passo para ter uma aposentadoria tranquila



. O primeiro passo é procurar diversas seguradoras para pedir indicações dos tipos de plano de previdência que elas têm. Essas empresas podem montar uma carteira com fundos de investimentos a longo prazo para você.

. Pesquise sobre a seguradora antes de fechar negócio, pois se ela falir na época em que você estiver recebendo a aposentadoria, seu dinheiro pode sumir! Mas se ela fechar antes do resgaste do seu dindim, há uma lei que protegerá seu investimento.

. É importante ter em mente que a grana deve ser acumulada por mais de dez anos. Se precisar tirar antes, pagará mais tributos do que em outros investimentos.

. Antes de fazer sua previdência, converse com o corretor que lhe orientará durante todo o processo. Peça planilhas de demonstração do investimento que ele fará com seu dinheiro. Ele poderá demonstrar um rendimento médio anual e prever, mais ou menos, quanto terá acumulado ao longo dos anos e como será sua renda na aposentadoria. Faça isso em pelo menos três locais antes de escolher um.

. Veja em quais fundos sua grana será aplicada. Muitos oferecem opção em renda fixa e também em ações. Prefira os planos que incluem participação de 20% do investimento em ações.

Quanto devo investir?



O ideal é aplicar 10% do seu salário (independentemente do valor dele) na previdência todos os meses. Dessa maneira, após 30 anos de investimento, você poderá se aposentar mantendo o mesmo padrão de vida, pois terá uma renda bem próxima àquela que sempre teve. Mas há diferentes tipos de plano – você escolhe quanto quer pagar.

Como posso usar a grana da previdência?



Na hora de resgatar o dinheiro, você terá duas opções:

1) Sacar o valor para investir na poupança e viver de renda: hoje, R$ 1 milhão na poupança rende cerca de R$ 5.500 por mês!

2) Transferir sua grana para a seguradora em troca de uma renda para o resto da vida. Nesse caso, tenha cuidado ao escolher a seguradora.

E se eu quiser parar de contribuir?



Não é recomendável parar de contribuir com a previdência ou resgatar o dinheiro antes do tempo, pois isso pode significar um grande prejuízo. Por isso, antes de se comprometer com um plano, faça contas realistas e tenha certeza que terá o dinheiro para pagar mensalmente. Se for demitida ou a grana ficar curta em algum momento, prefira mexer em outras reservas de emergência, como a poupança.

Fonte: Gustavo Cerbasi, consultor financeiro