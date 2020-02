Conheça tudo sobre a profissão de Pedagogia

A pedagogia está com tudo: veja como entrar na área

Foto: Dreamstime

Melhorar a qualidade da educação. Eis a atividade que melhor sintetiza a função de uma pedagoga. Formar-se na área possibilita atuar na administração escolar, na coordenação pedagógica e, claro, dar aulas. “Se dá bem na área a profissional que gosta de crianças e, sobretudo, de acompanhar o desenvolvimento educacional de pessoas”, diz a pedagoga Cristina Salvador.

As oportunidades

Boa parte das vagas está nas escolas, públicas ou particulares. Secretarias estaduais e municipais do país abrem com frequência concurso para contratar professores e coordenadores pedagógicos. O aumento do número de creches e jardins para a educação infantil também faz crescer o número de oportunidades. Até em hospitais você pode atuar: muitos têm salas de aula para que crianças internadas possam continuar estudando.



Muitos lugares para trabalhar

Docência no Ensino Fundamental e Educação Infantil: você dá aulas para anos de 1 aos 9 (a antiga 8ª série). Na educação infantil, ajuda a cuidar dos pequenos e introduz atividades pedagógicas para desenvolver o aprendizado deles.

Educação para Jovens e Adultos: coordena ou leciona para jovens e adultos que já passaram da idade escolar regular.

Educação Especial: você elabora material didático ou ministra aulas para crianças e adultos portadores de necessidades especiais.

Gestão Escolar: pode ser diretora de escola (coordena as atividades do colégio, por exemplo) ou coordenadora pedagógica (que verifica a grade curricular de cursos e ajuda no planejamento de aulas).

Editoras: você pode trabalhar na elaboração de material didático para o ensino fundamental e livros infantis.

Pedagogia Empresarial: o profissional pode atuar em diversas organizações não governamentais e também em empresas, ministrando aulas, elaborando atividades e projetos educacionais.

Recursos Humanos: atua na organização de projetos e provas de recrutamento e seleção de candidatos, na realização de testes psicológicos e dinâmicas de grupo.





Onde estudar

Conheça algumas faculdades que oferecem curso de pedagogia



Estácio

AP, BA, SP, RJ, MG (Belo Horizonte e Juiz de Fora) e ES

Informações: 0800-2823132

Uninove

São Paulo (SP)

Informações: (11) 2633-9000

UniFor

Fortaleza (CE)

Informações: (85) 3477-3000

UniSUL

SC

Informações: (48) 3621-3000,

Universidade Cruzeiro do Sul

São Paulo (SP)

Informações: (11) 2037-5700

Universidade São Judas

São Paulo (SP)

Informações: (11) 2799-1677

Unigranrio

Rio de Janeiro (RJ)

Informações: (21) 2672-7812