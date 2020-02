Conheça as 3 mulheres mais ricas do mundo, segundo a Forbes

Liliane Bettencourt, herdeira da L’Oreal, Christy Walton e Alice Walton, ambas herdeiras da forturna do Wal-Mart são as mulheres que integram a lista dos 20 bilionários do ano, divulgada nessa segunda pela revista Forbes. O mexicano Carlos Slim Helu figura como primeiro colocado, com uma fortuna de US$73 bilhões. Conheça um pouco mais dessas mulheres poderosas:



Foto: Getty Images