Como prevenir atrasos na reforma?

Faça um contrato e evite atrasos

de pintores, pedreiros, encanadores…

Foto: Dreamstime

Prepare um pequeno contrato de prestação de serviço com cada profissional que você procurar. Esse documento pode ser feito de próprio punho, em duas vias iguais, e deve conter:



a) nome completo e endereço de quem está contratando e do profissional que fará o serviço;

b) descrição do trabalho;

c) data de início e término da obra;

d) valor do serviço;

e) multa para o caso de descumprimento do contrato (se a obra não for entregue no prazo, se o profissional abandonar o serviço ou se executá-lo com má qualidade). Não se esqueça de assinar o contrato e de pegar a assinatura do profissional. Escolha duas testemunhas e inclua o nome, o RG e a assinatura delas no documento. Uma via ficará com você, e a outra com o profissional contratado. Isso pode evitar muita dor de cabeça!

Por Márcia Alexandra Velasco Soto

Advogada, consultora, especialista em direito do consumidor, direito empresarial e processo civil

Imprima o modelo de contrato