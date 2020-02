Como economizar nas compras de supermercado

Opte pelas marcas do mercado. Elas costumam ser mais baratas e muitas vezes são fabricadas por empresas famosas

Foto: Getty Images

A leitora Anice Jaquinto, de São Paulo, tem uma situação financeira confortável. Felizmente, ela pode se dar ao luxo de gastar R$ 600 por mês nas compras para abastecer a casa de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Anice é professora e seu marido trabalha como representante comercial. Mas e se ela tivesse de mudar seus hábitos para economizar?

Nós levamos a planilha com as compras dela do mês para o planejador financeiro Louis Frankenberg analisar. A seguir, as compras que ela fez e as dicas para economizar.

A consumidora comprou…

Nos últimos 30 dias, a consumidora Anice Jaquinto anotou todos os gastos com supermercado. Confira como ela se comportou nesse período

. Foi ao supermercado 6 vezes

Esse é o costume dela todos os meses. Anice faz compras semanalmente, mas às vezes se esquece de algum produto e volta ao mercado para buscar o que faltou.

. Gastou 10% de sua renda familiar

Somando todas as notinhas de compras, ela pagou R$ 600 para abastecer a casa. O valor representa cerca de 10% da renda familiar (ela e o marido trabalham).

. Não preparou lista de compras

Anice prefere decidir suas compras no mercado. Numa das vezes, ela acabou comprando um xampu e um condicionador novos. Em casa, ainda tinha esses produtos.

. Pagou por conveniências

A consumidora comprou produtos que se destacam pela praticidade, como um pote de iogurte acoplado a outro de cereais e pipoca de microondas.

. Escolheu fruta exótica, o kiwi

A família de Anice adora a fruta, que tem origem estrangeira e chega a custar R$ 10 o quilo.

. Comprou pacotes pequenos

Produtos que sua família consome muito, como a salsicha, Anice compra mais de uma vez ao mês.

. Optou por marca do mercado

Na hora de comprar gelatina, por exemplo, ela não fez distinção de marca. Levou a do próprio supermercado.

