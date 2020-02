Como economizar dinheiro sem sofrer

É preciso força de vontade de organização para acabar com as dívidas

Foto: Getty Images

A representante comercial Juliana* , 26 anos, é o exemplo de tudo o que não se deve fazer em relação a dinheiro: ela não sabe onde e como gasta o salário do mês, gasta mais do que ganha e emenda um empréstimo em outro.

Felizmente, Juliana encara com bom humor o que, para muitos, é um tormento. ”Sou descontrolada, uma metralhadora de cheques e cartões de crédito”, admite. ”Eu saio gastando. Sempre acho que, no final, dou um jeito.” O fato é que Juliana está cada vez mais enrolada em dívidas: não tem mais conta própria nem cartão de crédito. ”Está tudo no nome da minha mãe. Não tenho mais crédito na praça.”

Se você é uma gastadora como ela e está atolada em dívidas, a boa notícia é que há solução. Mas é preciso força de vontade para eliminar de vez os débitos. ”O mais importante é ter disciplina e perseverança para colocar as finanças em dia. É mais difícil e demorado sanear as contas do que perder peso”, compara a consultora de investimentos Sandra Blanco.

Como economizar e sair do vermelho

O primeiro passo para quem tem dívidas é tentar renegociá-las. Em vez de pagar o valor mínimo do cartão de crédito, por exemplo, onde são embutidos juros em torno de 10% a 12% ao mês, o melhor é ligar para a operadora do cartão, discutir um plano de pagamento a longo prazo e pedir um desconto. Se o que você ganha não dá para pagar todas as dívidas, comece quitando as que têm juros maiores. Uma opção é fazer um empréstimo no banco, a juros menores, e assim saldar as dívidas de juros altos.

Quem gasta mais do que ganha precisa organizar as despesas para verificar em que economizar. Então ande com um caderninho na bolsa e anote tudo, tudo mesmo, que for pago: o chiclete, a gorjeta ao manobrista, o lanche da tarde. ”Muita gente não faz idéia dos gastos que tem”, diz Claudemir Galvani, professor de economia da PUC-SP. Exemplo: se você toma dois cafés por dia a R$ 2 cada, no final do mês terá gasto R$ 80 (considerando só os dias úteis)! Se cortar pela metade, terá economizado R$ 40. Faça uma tabela e separe os gastos essenciais (aluguel, luz, etc.) dos supérfulos (restaurante, balada, roupas). Com as contas na ponta do lápis fica mais fácil visualizar para onde o dinheiro está indo e o que você pode cortar.

Como não contrair mais dívidas

Conseguiu equilibrar os cálculos? Então, não caia no erro de se endividar de novo. Uma boa dica para evitar o consumo compulsivo é deixar os cartões e o cheque em casa e só andar com dinheiro. Sem eles à mão, você só vai tirá-los da gaveta quando a compra for realmente necessária. E pense sempre no futuro: quer trocar de carro? Então, programe-se para poupar um pouco por mês. Você sempre consegue preço melhor comprando à vista do que em parcelas.

Dicas para economizar sempre

. O dinheiro do mês acabou? Aprenda a esperar. Em vez de comprar a bolsa que viu no shopping agora, adie a aquisição para o próximo mês.

. Não faça do cheque especial uma extensão do salário. ”Pagar juros é jogar dinheiro no lixo, é ficar pobre a cada dia”, alerta a consultora Sandra Blanco.

. Se estiver sem grana, troque os passeios no shopping por caminhadas no parque. Assim evita a tentação de consumir.

. Sempre dá para diminuir a conta de telefone. Tem linha em casa e celular? Veja se dá para cortar a linha fixa. Ou discuta com a operadora um plano mais econômico.