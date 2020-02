Como divulgar seu negócio na internet

Redes sociais são ótimas armas para empresas ganharem visibilidade e conquistarem novos clientes

Foto: Getty Images

Eliana Tripiano aprendeu a fazer crochê na infância. O que ela não sabia é que podia pagar o tratamento da filha doente vendendo suas peças pela internet. A ideia surgiu depois de criar um blog (http://elainecroche.blogspot.com) para divulgar seus dotes. Com o tempo, ela colocou suas produções também no Orkut e no Youtube.

Eliana se tornou uma das mais famosas crocheteiras da internet e, hoje, consegue lucrar R$ 1,5 mil por mês, sem sair de casa. Seus xales, gorros, cachecóis e roupas de bebê conquistaram clientes em todo o Brasil, rendendo encomendas até da apresentadora Xuxa.

Inspire-se nela e transforme seu passatempo preferido em uma maneira gostosa de engordar o cofrinho!

Para evitar dores de cabeça



. Crie um e-mail exclusivo

Isso impede que encham sua conta pessoal com mensagens desnecessárias.

. Tenha um pé atrás

Só forneça os dados bancários a quem se interessar de verdade pelo produto.

. Receba primeiro, mande depois

Confira se o dinheiro foi depositado antes de enviar a encomenda. Um Doc, por exemplo, pode levar até dois dias para cair na conta. ”Amigos, amigos, negócios à parte!”, já diziam nossas avós.

Como criar um blog para anunciar seus produtos

. Pense em um nome original

Ele definirá o endereço que você espalhará aos amigos. Por exemplo: www.meublog.com.br

. Escolha um publicador gratuito

Os mais famosos são o WordPress (http://pt-br.wordpress.com) e o Blogger (http://www.blogger.com).

. Cadastre-se no publicador

É fácil e rápido!

. Leia as instruções

O Blogger oferece até visita guiada para quem não entende nada de blogs.

. Defina o visual do seu cantinho virtual

Primeiro, selecione o modelo de página que mais lhe agrada. Depois, deixe-o com sua cara alterando as cores, o tipo de letra e a disposição das informações na tela.

. Escreva o primeiro texto (post)

Conte o que você pretende com a iniciativa de fazer esse blog. Isso dribla a vergonha inicial. Com o tempo, fica mais fácil escrever.

. Acrescente as fotos

Se elas já estiverem no computador, basta clicar no botão ”upload” e decidir o tamanho que terão.

. Divida o conteúdo em categorias

Um blog de bijuterias, por exemplo, terá ”anéis”, ”colares”, ”brincos”, ”pulseiras”. Essas categorias também são conhecidas como ”tags” ou ”marcadores” e facilitam a busca de quem está interessado em comprar. Pense no blog como se ele fosse uma lojinha, com os produtos organizados em araras ou prateleiras.

. Divulgue!

Com cinco posts, você já pode sair fazendo propaganda do seu trabalho por aí. E não se esqueça de pedir sugestões de amigos e clientes para aperfeiçoar seu trabalho!