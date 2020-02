Como cortar gastos (e poupar!)

Aprenda a desenvolver um orçamento pessoal para controlar as finanças

Foto: Getty Images

Você não imagina por onde o seu dinheiro está indo embora e sua única certeza é que não sobra nada do salário? Então precisa urgentemente elaborar um orçamento pessoal. A consultora de investimentos Sandra Blanco, do Rio de Janeiro, ensina a importância de ter as finanças sob controle. Confira as dicas da especialista:

1. O que é orçamento pessoal?

Trata-se de um plano para ajudar a determinar e controlar os gastos, verificando onde eles podem ser cortados. O objetivo final é a sobra de dinheiro para ser poupado.

2. Como elaborar o orçamento?

Passe alguns meses anotando todos os seus gastos. Faça o registro no ato, logo depois de pagar a despesa. Separe, então, as despesas por itens e totalize quanto gastou no mês com cada um deles. Assim, saberá para onde está indo o dinheiro e poderá repensar os gastos. Lembrando que economia não significa se privar totalmente de algo. Em vez de ir uma vez por semana ao cabeleireiro, você pode ir a cada dez dias, por exemplo.

3. Quais outros exemplos você pode dar para economizar durante o mês?

Há vários itens que podem ser reduzidos. Alguns deles: aluguel de vídeo ou DVD, gastos com liquidações em peças que você não precisa, número de vezes que se toma um cafezinho pago, luz acesa em casa desnecessariamente… Outra boa medida é ir ao supermercado com uma lista pronta, para não cair em tentação.

4. Quem tem gastos conjuntos com a família deve fazer dois orçamentos, um pessoal e outro doméstico?

Tudo depende de como o dinheiro é administrado, de onde vêm as receitas (entradas de dinheiro) e de como são pagas as despesas. Num casal, cada um pode ter seu orçamento pessoal e até ter um outro orçamento familiar, como também pode ser só um para toda a família.

5. Como garantir que sobre dinheiro para fazer uma poupança?

O dinheiro a ser investido deve ser a conta mais importante do orçamento e a primeira a ser paga. Esperar sobrar não funciona, porque nunca sobra. O planejamento é fundamental para poupar, porque ajuda a fazer uma análise mais real de como o dinheiro está sendo utilizado. Estabeleça uma meta e pague!

6. Dá para fazer uma previsão de gastos para aquelas despesas que não são fixas, as chamadas despesas variáveis?

Despesa variável é um valor desembolsado conforme o uso, como, por exemplo, as idas ao cinema. Devemos estabelecer um limite máximo para elas e abrir mão de gastar com aquilo que exceder esse valor preestabelecido. Elas devem funcionar como uma balança que está sempre equilibrada. Se você gastar mais em algum item, deve reduzir em outro. Tendo isso em mente, fica fácil!