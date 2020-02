Como conquistar uma vaga de emprego

Dicas para você conquistar a tão sonhada vaga de emprego

Foto: Getty Images

Quer se dar bem na hora de procurar emprego? Descubra a diferença entre as profissionais comuns e as mais disputadas e saiba como impressionar em uma entrevista de emprego com as nossas dicas:

1. Não se exponha na internet

Restrinja o acesso a seus perfis no Facebook e Twitter. Evite divulgar fotos comprometedoras em blogs. Digite seu nome no Google e veja se há alguma coisa que possa atrapalhar sua carreira.

2. Preencha currículos virtuais

Mais da metade dos caça-talentos diz que essa é a melhor maneira de se candidatar a uma vaga – mais segura do que mandar e-mail. E tome cuidado com erros de português.

3. Aposte em um visual formal

Calça jeans dá a impressão de que você não se esforçou para passar uma boa imagem. Ir de pernas à mostra também pega mal – se usar saia, vista uma meia-calça para transmitir mais seriedade.

4. Deixe os excessos para a balada

Roupa justa, curta ou transparente diminui as chances de sucesso. Opte pelo consagrado terninho (que não precisa ser muito certinho) ou por um vestido com comprimento perto do joelho. E nada de mergulhar no perfume (uma gota basta!) nem de se encher de acessórios barulhentos.

5. Ganhe nos 5 segundos iniciais

Esse é o tempo que você terá para impressionar o entrevistador, segundo uma pesquisa. O restante serve para a candidata se redimir da primeira má impressão. Assim que chegar, portanto, olhe nos olhos, sorria e aperte a mão com firmeza.

6. Jamais critique o último trabalho

Falar mal do chefe ou da empresa em que estava antes parece estratégia para transferir a culpa. Ao questionarem o motivo da sua vontade de mudar, responda que procura novos desafios para crescer.

7. Fuja das frases prontas

“Meu defeito é a perfeição”, “dou tudo de mim por um trabalho” e outras frases prontas soam extremamente falsas. Prefira usar exemplos de situações do passado que mostrem competência e capacidade de solucionar problemas.

8. Evite falar em dinheiro

Pode ser que você chute um salário alto demais e feche as portas. Se tocarem no assunto, porém, mostre-se flexível. E, quando conseguir a vaga, caso a oferta seja inferior à esperada, negocie um aumento ou benefícios.