Como acabar com o desânimo no trabalho

Acabe com o desânimo e volte a ser feliz no trabalho

Foto: Thinkstock

Salário baixo, conflitos com algum colega, pouca perspectiva profissional, problemas pessoais e… falta de motivo aparente! Eis alguns dos fatores que podem desestimular qualquer criatura a levantar da cama para pegar no batente. Mas é possível superar esses obstáculos e ser feliz no trabalho! Roberto Shinyashiki, motivador profissional, ensina como identificar as causas da sua insatisfação com a carreira e ainda aponta soluções para você trabalhar com prazer.

Como saber se estou realmente desmotivada?

Tenha a noção de que falta de motivação não é sinônimo de mau humor – sentimento momentâneo causado, inclusive, por problemas externos ao ambiente de trabalho. Segundo Shinyashiki, o que denuncia a desmotivação profissional é a postura do indivíduo diante das novidades na empresa.

Como identificar a causa do meu desânimo?

Para começar, você deve descobrir em qual categoria sua falta de ânimo se enquadra.

Fatores pessoais: quando deixa de ver futuro na empresa. Nesse caso, o problema não está exatamente na organização. Afinal, se ela parou de atender aos sonhos e vontades que você tem para sua vida profissional, a questão tem muito mais a ver com seus anseios do que com a companhia em si.

Fatores da empresa: conflitos com o chefe, pressão excessiva e metas impossíveis de serem atingidas são algumas características capazes de evidenciar que o seu descontentamento é mesmo com a maneira de trabalhar da firma.

Qual a solução?

Trocar de emprego ou resolver a situação na empresa em que está são os dois caminhos possíveis para quem demonstra insatisfação na carreira. Para acertar na escolha, considere responder algumas dúvidas fundamentais – Já aprendeu tudo o que poderia no emprego atual? Sente que precisa dar uma guinada na vida profissional? Percebe seu chefe ausente e sem possibilidade de incentivá-la e colaborar para o sucesso em sua carreira? Se suas respostas forem todas positivas, mude de empresa. caso contrário, convoque seus líderes para uma conversa. Um diálogo franco pode ser a melhor saída para tentar livrar-se de vez da desmotivação profissional e alavancar sua carreira.