Cheque: o que você precisa saber

Saiba tudo sobre o uso de cheques e não corra risco

Foto: Getty Images

Quer ter cheque, mas sem tem dor de cabeça? Tudo vai depender de como você utiliza o seu talão. Confira algumas dicas e não corra riscos na hora de pagar as compras com ele.

· O pré-datado não é regulamentado por lei. Ou seja, pode ser depositado a qualquer momento. Se a conta estiver sem fundos, será cobrada uma taxa de devolução. Evite problemas certificando-se de que o estabelecimento para o qual você vai passar o cheque é de confiança.

· Quando emitir o pagamento, anote no verso a destinação e exija recibo ou nota fiscal, garantindo a data do depósito.

· Para que não seja repassado a terceiros, faça um cheque nominal. ao lado do nome, use a expressão “não transferível”.

· Caso não tenha saldo e o cheque for apresentado duas vezes, seu nome será incluído no registro do Banco Central (CCF) e nos serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

· Para sustar um cheque, envie ao banco uma ordem escrita à mão. Porém, ela não evita a cobrança judicial ou o protesto.

· Se o cheque for roubado, registre um boletim de ocorrência.