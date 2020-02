Casa própria: comprar financiado ou à vista?

TSaiba o que é melhor quando o assunto é casa propria

Foto: Getty Images

O que é melhor: financiar a comprar da casa própria ou morar de aluguel para juntar mais dinheiro? A resposta varia de acordo com a fase de sua vida. É preciso ser muito disciplinada com as contas para guardar dinheiro morando de aluguel. Em geral, as pessoas não conseguem manter uma poupança por longa data. um plano de economia só será bem-sucedido se você investir regularmente e não fizer retiradas em hipótese alguma, mesmo diante de desemprego, doença, reforma, viagem… o recomendado é ter uma boa entrada para diminuir o tempo de financiamento e os juros pagos.

Veja um exemplo de quanto você teria que poupar para comprar um imóvel de R$ 130 mil

Financiado: pagará uma prestação média de R$ 890 por mês, durante 30 anos.

À vista: se você economizar R$ 290 por mês durante 18 anos, terá o montante necessário no futuro. Você poderia morar em um imóvel semelhante ao que compraria, pagando aproximadamente R$ 600 de aluguel.