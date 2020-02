Bom humor traz sucesso profissional

Interagir com os colegas é importantíssimo

Foto: Getty Images

Foi-se o tempo em que as funcionárias que cumpriam à risca suas atribuições dentro da empresa eram as queridinhas. Se antes eram mais bem-vistas aquelas que produziam, produziam e produziam, sem esboçar qualquer interação com os colegas do setor, agora elas perdem lugar para as que se relacionam bem e têm o astral lá em cima. Isso porque estar perto de gente assim é sinônimo de bem-estar e de trabalho agradável. A produção alta de todo o grupo torna-se uma consequência e, diante de problemas, é essa turma que encontra as melhores maneiras de se livrar (bem rápido) do transtorno.

“Numa contratação, além das atribuições exigidas para o cargo, o bom humor é um ponto muito importante. Ele mostra que a pessoa sabe lidar com todos os tipos de situações, sem prejudicar sua produtividade”, enfatiza Julia Alonso, especialista em recursos humanos e co-autora do livro “Rir é o Melhor Negócio”. A boa notícia é que, se você está longe de se encaixar neste perfil, ainda pode mudar de lado. “Há tempo de rever seu modo de agir e repensar o que realmente vale a pena”, diz Julia. Traduzindo: peça demissão já do grupo dos ranzinzas e comece a ser mais simpática com todos!

Segredos de ouro

– Enquanto a cara feia amedronta, o humor convida as pessoas a se aproximarem e melhora as relações.

– Entre colegas, o riso aumenta a confiança mútua, estimula a cumplicidade e deixa as pessoas mais abertas e propensas a fazer maior uso do humor, aumentando os laços entre os grupos.

– Para quem quer chegar a cargos de liderança, o bom humor é um grande aliado, pois reduz a inibição, torna os indivíduos sociáveis e faz as idéias fluírem.

Mude de lado

Reveja o seu modo de agir

Foto: Getty Images