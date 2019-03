Juliana Azevedo, CEO da P&G, palestou no Fórum CLAUDIA 2019, que aconteceu nesta quarta-feira, 20 de março, no Teatro WTC, em São Paulo.

Na ocasião, a profissional realizou um painel intitulado ‘De estagiária a presidente pelo caminho do autoconhecimento’ e contou sobre sua trajetória até chegar à liderança de uma grande empresa.

“Ter autoconhecimento é muito importante para as mulheres, nós temos mais papeis, equilibramos mais pratinhos”, disse.

Juliana compartilhou com a plateia como foi o início de sua jornada. Começou ainda criança, quando os pais não limitaram suas escolhas por conta do gênero.

A escolha do curso na faculdade foi um momento de tensão. Ao mesmo tempo em que gostava de exatas, ela queria entender a dinâmica das relações humanas. Assim, optou por cursar Engenharia e Filosofia ao mesmo tempo. “Logo comecei a trabalhar em uma imobiliária pequena, onde aprendi muito”.

Logo depois, ingressou na P&G e foi construindo sua carreira muito decidida de que queria ocupar posições de liderança. Um convite difícil chegou: assumir a área de beleza da empresa na América Latina. Para isso, teria que trabalhar do Panamá no momento em que tinha um filho pequeno e uma hora ruim para o marido se mudar do Brasil.

“Tive a coragem de resolver a situação de forma não tradicional”, contou. Ela passou muito tempo viajando entre os dois países e por mais que a família a apoiasse, pessoas de fora julgavam sua escolha. “Consegui sobreviver, o negócio prosperou, o casamento durou e o filho passou de ano”, brincou.

Para ela, o sucesso na carreira só foi possível por causa do autoconhecimento. “Nos meus 43 anos, eu consigo enxergar como foi crucial me conhecer tão bem. É preciso se conhecer para não cair em armadilhas”, afirmou. “Algumas perguntas são importantes nesse processo: o que te motiva? O que te aflige? Qual é a sua jornada?”

Na segunda edição do evento que mudou a história das discussões femininas, CLAUDIA reuniu algumas das mulheres mais poderosas da atualidade. Foram quase 30 mulheres presidentes de empresas e grandes líderes juntas num mesmo palco.

