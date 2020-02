Aprenda a usar o Facebook como aliado do seu negócio

Uma das lembrancinhas criada pela leitora Patrícia, que vende seus produtos por Facebook

Foto: Sou Mais Eu/Reprodução

No mundo virtual, o perfil de uma marca, empresa ou produto no Facebook é sua vitrine. É importante que essa página tenha foto de cobertura, foto de perfil e dados com o máximo de informações possível. “Invista em imagens e nas descrições, pois o cliente não pode tocar no produto”, ensina o analista de mídias sociais André Sobreiro. O ideal é que as fotos estejam bem iluminadas, com alta qualidade e fundos claros e lisos, para possibilitar uma boa visualização.

Além disso, é importante atualizar a página com posts diariamente. “Na hora de escolher o que postar, é preciso ter em mente que, nas mídias sociais, as pessoas estão mais interessadas em temas relacionados às suas preferências e à sua vida pessoal do que em informações promocionais”, explica o diretor da empresa de marketing digital NW Mídia, Alex Andrade.

Por isso, o mais indicado é equilibrar posts sobre a empresa com outros mais genéricos, que tragam notícias, vídeos, novidades e até frases. Os assuntos devem combinar com o perfil do seu público-alvo. “Com isso e com a força do boca a boca, sua página vai ganhando importância, e seu produto vai se tornando conhecido”, completa André.

Conheça seu público alvo antes de anunciar

Existem dois tipos de anúncio. No primeiro, você negocia diretamente com o Facebook, e aí seu perfil é colocado em destaque, para que os usuários o vejam quando entram na página inicial (os seus posts ficam sempre no topo da linha do tempo dos seguidores).

O segundo tipo de anúncio são os chamados posts pagos. É um acordo comercial entre a marca e o dono de um blog, perfil no Facebook ou Twitter. Em troca de um valor combinado, esse blog ou perfil vai falar do seu produto ou da sua marca em um post. Segundo André Sobreiro, “as pessoas tendem a gostar dos blogueiros e a encará-los como parte das suas vidas. Isso torna a opinião deles tão relevante quanto a de amigos na hora de tomar decisões”.

Por isso, é importante escolher bem em qual blog ou perfil você vai divulgar seu produto. Para isso, avalie o número de fãs ou seguidores. Além disso, certifique-se de que seu anúncio esteja em um perfil afinado com a proposta do seu produto. Pelos assuntos dos posts da pessoa, você sabe se ela se enquadra no grupo de interesses que corresponde aos dos seus clientes.

A leitora Patrícia e um dos campeões de venda da sua marca

Foto: Sou Mais Eu/Reprodução

Vendo meus brindes de festa pelo Facebook

Patrícia Santos, 29 anos, engenheira, Salvador, BA

Na minha família, eu e minha cunhada éramos as responsáveis pela decoração das festas das crianças. Nas comemorações da molecada, fazíamos os convites, lembrancinhas, enfeites da mesa… Como eu e a Luciana sempre gostamos de mexer em programas de design no computador, pegamos jeito para inventar umas coisas bem legais. Era um sucesso na família! Aí, percebemos que poderia ser um sucesso nos negócios também!

Comecei no improviso

A ideia de ganhar dinheiro com nossas lembrancinhas surgiu quando os amigos que viam nosso trabalho nas festinhas começaram a perguntar se podíamos fazer para seus filhos. Como isso foi ficando cada vez mais frequente, percebemos que dava para faturar uma grana com nossas criações. Foi então que começamos a cobrar por esses pedidos. No começo, não tínhamos muita ambição. Fazíamos as lembrancinhas em casa, com nossas impressoras comuns. Montávamos os modelos no computador e imprimíamos em papel adesivo, para depois recortar e colar nas peças.

Passei a receber encomendas de todo o Brasil

Como oferecíamos coisas muito legais, diferentes e com preço baixo, as encomendas começaram a aumentar sem parar. Foi aí que resolvemos ir além. No meio de 2011, criamos uma página no Facebook para a Festa Show, nome que demos para a nossa “marca”. Postamos as fotos dos produtos que já tínhamos feito e divulgamos para os conhecidos. Funcionou: no primeiro mês já tiramos R$ 500 cada uma!

As vendas triplicaram!

A maior vantagem desse negócio é que nossos produtos são fáceis de fazer e de vender. E o Facebook foi a grande ferramenta para conquistar novos clientes. Por isso, sempre somos atenciosas e respondemos a todos os e-mails e mensagens que chegam. Além disso, nunca deixamos a página desatualizada. E ainda postamos frases inspiradoras e receitas. Essas coisas parecem não ter nada a ver com o que fazemos, mas atraem o interesse de quem curte a página – no geral, são mulheres que organizam as festinhas de seus filhos.

Assim, nosso negócio foi crescendo. Em um ano, praticamente triplicamos as vendas. Hoje tiramos cerca de R$ 1.500 por mês cada uma! E nosso ritmo de trabalho nem é tão puxado. Diariamente, nos momentos mais tranquilos, cuidamos das redes sociais e dos e-mails, recebendo as encomendas.