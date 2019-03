A belga An Verhulst-Santos, CEO da L’oreal, e Rachel Maia, da Lacoste, participaram do Fórum CLAUDIA 2019.

No painel intitulado ‘Dueto Parceria e sororidade na jornada multicultural’, as executivas com experiências internacionais ressaltaram a importância de potencializar o networking para que uma dê apoio a outro. “Eu vivo aprendendo. E percebi que tudo bem ter uma mentora, coach. E ter equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, não necessariamente 50%/50%, mas estar lá (com a filha) inteira mesmo que seja 5% do tempo”, disse Rachel.

As duas executivas mencionaram que a experiência internacional contribuiu muito para a carreira, inclusive na percepção que não há uma só verdade. “Quando vim para o Brasil”, queria resetar as minhas referências”, contou An. Ela também lembrou a força da resiliência, de se manter firme quando as coisas não estão bem, porque a vida, profissional e pessoal, é feita de momentos difíceis também.

Na segunda edição do evento que mudou a história das discussões femininas, CLAUDIA reuniu algumas das mulheres mais poderosas da atualidade. Foram quase 30 mulheres presidentes de empresas e grandes líderes juntas num mesmo palco.

Confira a programação completa do Fórum CLAUDIA 2019