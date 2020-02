9 dicas para fazer sua carreira decolar

Turbine sua carreira com nossas dicas de trabalho

Foto: Dreamstime

Quer turbinar o currículo, subir de cargo ou conquistar o emprego dos sonhos? Siga nossas dicas e alcance seus objetivos profissionais.



1. Liste seus contatos

Pesquise quem está no seu Orkut ou Facebook. Separe os amigos, os parceiros de trabalho, os ex-chefes. Também vale consultar agendas antigas e adicionar quem for interessante para esse momento da sua carreira.

2. Dê uma chance aos pares

Se você só se relacionar com profissionais de cargos mais altos, perderá a chance de trocar informações e, quem sabe, até de conseguir uma mãozinha para aquela tarefa que anda lhe roubando o sono todo dia.

3. Tome a iniciativa

Telefone, combine programas, aproveite as oportunidades de convivência no trabalho (participe dos happy hours, das palestras e dos cursos de atualização). Aproveite para puxar papo com quem está sozinho e ampliar sua rede.

4. Retribua

Você quer contar com o apoio do grupo em um momento de necessidade? Então esteja disponível para ajudar: esclareça dúvidas e dê sugestões de como solucionar problemas. Trata-se de um investimento de longo prazo, mas certeiro.

5. Torne-se referência

Crie um perfil no Twitter ou monte um blog, caso você se sinta capaz de produzir conteúdo de qualidade sobre sua área de atuação. Essas ferramentas ajudam a atrair pessoas que se identificam com suas ideias, rendendo uma boa dose de visibilidade.

6. Conheça gente nova

Se não puder pedir para um colega apresentar aquele chefe legal dele, pesquise tudo sobre as atividades que ele desenvolve na internet. E, na hora da abordagem, comente algo que tenha lhe chamado a atenção durante a pesquisa, mas sem parecer invasiva. Outra dica infalível é citar interesses comuns.

7. Volte a estudar

Cursos oferecem uma ótima oportunidade de conhecer gente importante na sua área e estabelecer vínculos mais fortes com quem está em pleno crescimento profissional. Aproveite!

8. Reforce sua rede

Ofereça-se para palestrar, mesmo que de graça, em associações e entidades que reúnem pessoas do seu segmento. Quando você ensina algo, inverte o jogo e faz com que os outros queiram se aproximar de você.

9. Não mendigue emprego!

Atitudes desesperadas só queimam o filme. Em vez de implorar por uma vaga, peça conselhos e espere que se ofereçam para recomendá-la. Informar a seus contatos que você saiu da empresa e que tipo de colocação está buscando não tem problema.