9 dicas de como fazer um currículo

Falar só a verdade no currículo é

um bom caminho para a contratação

Foto: Dreamstime

Imagine a mesa de uma pessoa que precisa contratar alguém. Agora, pense em uma pilha de currículos, todos tão bons quanto o seu. O que fazer para que sua experiência seja notada? Comece imprimindo em uma folha um pouco mais grossa que a de sulfite. A estratégia deixa seu currículo com uma cara mais profissional.

Daniella Correa, consultora de RH da Catho Online, ensina outros truques, incluindo dicas só para os currículos enviados pela internet.

Consiga a tão sonhada entrevista de emprego!

– Assuma-se

Em vez de dizer “fulana desenvolveu atividades”, prefira a primeira pessoa: “eu desenvolvi atividades”.

– Fale sempre a verdade

Mentir fluência em outra língua (prática comum!) pode deixar você em uma saia justa.

– Evite ficar explicando os motivos de sua demissão

O que importa é a experiência profissional acumulada, concorda? Seguindo essa linha de raciocínio, também não convém citar nomes de antigos patrões – muito menos entrar em picuinhas.

– Guarde a pretensão salarial para o dia da conversa

Colocar quanto você quer receber no currículo pode fazê-la parecer arrogante.

Dicas para currículos on-line

Envie as informações no corpo do e-mail

Foto: Getty Images

– Acrescente as informações no corpo do e-mail

Anexos podem ficar barrados no lixo eletrônico do PC.

– Descreva bem as atividades anteriores

Como a busca de currículos é feita por palavras-chave, quanto mais explicado, melhor.

– Liste mais de um objetivo

Por exemplo: “vendedora” e “recepcionista”. O que não causa uma boa impressão no papel, funciona na internet.

– Inclua a posição ocupada dentro da empresa

Na versão impressa, só a função já está de bom tamanho. Aqui, ainda dá para citar o tamanho da sua equipe.

– Conte outros feitos não ligados à sua profissão

Na rede, há espaço para falar de viagens, cursos livres, participação na associação do bairro…