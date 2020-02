7 dicas para reduzir em 30% a conta do supermercado

Fique de olho nas promoções do tipo

”leve 2, pague 1”. Muitas delas não

valem a pena

Foto: Getty Images

Ir ao supermercado sem fome é a lei número 1 da dona de casa prevenida. Mas você sabia que gasta menos quando faz compras sozinha, ou quando leva produtos das prateleiras de baixo? Esses e outros cuidados podem reduzir em até 30% sua conta do supermercado! Anote as dicas do consultor financeiro Reinaldo Domingos, autor do livro Terapia Financeira (editora Gente), e economize!

Anote tudo

Antes de sair, faça uma lista dos produtos que estão em falta. E não pare nas seções que não têm itens presentes na sua lista.

Vá sozinha

Crianças insistem nos supérfluos, e o marido não tem paciência. Melhor deixar a turma toda em casa e ir sozinha às compras.

Olhe embaixo

Em geral, os produtos que ficam na altura dos olhos são mais caros. É nas prateleiras mais baixas que estão os melhores preços.

Cheque ofertas

Ao encontrar uma promoção do tipo ”pague 1, leve 2”, confira o preço individual. Nem sempre a promoção vale a pena.

Ignore o caixa

Sabe aqueles produtos que ficam nas gôndolas perto do caixa? Fuja deles! Eles aumentam em até 15% sua compra de supermercado.

Vá à feira

Compre frutas e legumes na feira, e carnes no açougue. Os produtos são melhores, e os preços bem mais baixos.