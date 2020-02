5 dicas do Sr. Dinheiro para economizar

1. Cortar gastos

Fazer unhas uma vez por semana, comprar uma coisinha em cada ida ao shopping… Com esforço, você reduz essas despesas pela metade e poupa até R$ 240 por ano!

2. Ir ao supermercado mais vezes

Em vez de fazer compra de mês, vá ao supermercado para comprar apenas os itens da semana. Assim, você aproveita melhor as ofertas dos produtos. Se você gasta R$ 300 na compra de mês, conseguirá economizar até R$ 90 em quatro semanas.

3. Compre o que está na safra

Frutas, verduras e legumes da época são bem mais baratos.

4. Reduza o tempo no celular

Mesmo que seu aparelho seja pré-pago, o custo das ligações pesa no bolso. Prefira usar telefones públicos, que são até 40 vezes mais baratos do que qualquer celular.

5. Evite usar cartão de crédito e cheque especial

Eles dão a impressão de que você tem dinheiro na conta e pode gastar, mas isso é pura ilusão…

Economize para realizar seu sonho de consumo

Renovar o guarda-roupa

Quanto custa – R$ 300 em média

Guarde por mês – R$ 25

Que mulher não adoraria ter um cartão de crédito ilimitado para ir ao shopping? Pois cobiçar roupas, sapatos e outros acessórios não é nenhum pecado. Se você economizar a partir de agora, terá dinheiro suficiente para investir em looks novos.

Dica quente: evite usar o cartão de crédito das lojas: você foge dos juros e não precisa limitar suas compras a uma marca.

Comprar um carro usado

Quanto custa – De R$ 5 mil a R$ 10 mil

Guarde por mês – Entre R$ 125 e R$ 250

Classificados têm carros ano 2000 por menos de R$ 10 mil. Os mais populares são Ka, Uno, Palio e Fiesta – mas nesse valor dá para encontrar até importados, como o Peugeot 106. No site WebMotors (http://www.webmotors.com.br) há um bom serviço de compra e venda.

Dica quente: guarde o máximo de dinheiro que puder. Quanto mais alto o valor da entrada, menores as prestações.

Livrar-se do aluguel

Quanto custa – De R$ 50 a R$ 50 mil

Guarde por mês – Entre R$ 50 e R$ 1 mil

Ficar livre do aluguel é o maior sonho de qualquer pessoa, mas dificilmente a gente consegue juntar tanto dinheiro. Se a grana está curta, informe-se sobre os financiamentos da Caixa Econômica. Também vale a pena se inscrever no programa Minha Casa, Minha Vida (www.minhacasaminhavida.gov.br), que tem prestações a partir de R$ 50.

Trocar o computador

Quanto custa – Cerca de R$ 1 mil

Guarde por mês – R$ 83

Computador é como carro quando começa a ficar velho: passa mais tempo na assistência técnica do que em uso. Se o seu também está com o RG vencido, não precisa se endividar e arcar com mais uma prestação. Vá colocando o dinheiro numa poupança, para que ele renda juros.

Fazer uma viagem

Quanto custa – A partir de R$ 1 mil

Guarde por mês – R$ 25

Viajar de avião, conhecer lugares novos… Isso parece fora da realidade? Não é! Se você programar sua viagem com antecedência, consegue preços bem em conta nas agências. Você também pode financiar seu roteiro em até 24 vezes pela Caixa Econômica.

Dica quente: parcele o pacote e vá pagando até o dia da viagem.

Reformar a casa

Quanto custa – R$ 3 mil em média

Guarde por mês – R$ 250

Trocar o piso da cozinha, derrubar uma parede ou terminar um puxadinho deixa a casa com cara de nova. Se reformar seu lar é tudo que você mais quer, não desanime! Guardando um dinheirinho por mês, você alcança seu objetivo.

Dica quente: lojas de material de construção apresentam grandes diferenças em preços, juros e formas de pagamento. Pesquise bastante antes de começar o quebra-quebra!

* Os preços desta reportagem foram pesquisado em janeiro de 2010.