3 etapas para efetuar uma venda bem-sucedida

Siga nossas dicas para se tornar uma vendedora de suceso

Foto: Dreamstime

A principal ferramenta de trabalho de um representante é a boa venda. Para isso, é importante conhecer três etapas fundamentais. O conselho é de Silvio Luiz de Oliveira, professor de vendas do Senac-SP

1. Pré-venda: é o momento de estudo do seu negócio.

Entenda o mercado: procure os sites das federações das indústrias e revistas especializadas do setor em que irá atuar.

Administre a agenda: saiba quanto tempo você perderá para fazer uma visita e quantos clientes poderá atender por dia. Agende vários encontros numa mesma região.

Marque visitas: marcar dia e horário para a conversa é fundamental para o cliente se sentir bem atendido.

Conheça os canais de entrega: tenha noção do tempo da entrega para dar uma margem segura ao cliente. Conheça também as possibilidades de negociação de preços.

2. Venda: o atendimento nunca é o mesmo para todos os clientes, mas existem regras que podem ajudar nessa hora tão importante.

Esclareça. Não engane: a função da representante não é empurrar o produto a qualquer custo. Ela precisa entender a necessidade do comprador para efetuar a venda certa. Só assim será possível apresentar o produto indicado para cada situação.

Invista na imagem: a representante deve ser vista como uma pessoa séria e capaz de solucionar problemas. Além de usar roupas discretas, ela deve ter postura profissional e bons argumentos. Importante: o vocabulário diz muito. Nada de gírias e erros de português.

3. Pós-venda: hora de conservar o contato com o cliente.

Sempre presente: a representante deve manter contato uma vez por semana, nem que seja só por telefone. É preciso acompanhar todo o processo do pedido.

Organize os contatos: a agenda dessa profissional é sua maior aliada. Meios eletrônicos podem ajudar na rotina. Por exemplo: enviar e-mails com as novidades.

Tenha um pé-de-meia: as vendas podem ir muito bem em um mês e desandar no mês seguinte. Por isso, a representante precisa ser organizada! A dica é anotar os custos do seu trabalho no fim do dia para saber de quanto precisará para garantir o mês no azul.