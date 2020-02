21 dicas fáceis para economizar sempre

Guarde notas fiscais. Gastos com saúde e educação podem ser abatidos do Imposto de Renda

Foto: Getty Images

Na hora das compras

1. Não compre objetos que você usará só uma ou duas vezes, como DVDs e livros. Sai bem mais barato alugar filmes e frequentar bibliotecas.

2. Ao comprar CDs, procure as coletâneas que têm preço menor.

3. Faça uma lista quando for ao mercado. Ah, evite a tentação: nada de ir às compras três vezes por semana.

4. Se for ao mercado com a criançada, faça uma gincana. Mande-as encontrar as promoções. Depois, dê uma recompensa a elas – pode ser um doce.

5. Leve produtos em embalagens maiores. Isso vale para comida e produtos de limpeza. Em geral, em pacotes grandes são mais baratos.

6. Deixe o cartão de crédito em casa e pague suas compras com dinheiro. Assim, tenderá a gastar menos.

7. Negocie: sempre que pagar à vista, peça desconto!

8. Guarde notas fiscais. Gastos com saúde e educação podem ser abatidos do Imposto de Renda.

9. Ao escolher eletrodomésticos, prefira os que apresentam o selo Procel de Economia de Energia.

10. Esqueça gastos com presentes. Se ganhar algo e não gostar, ofereça-o a alguém. Só não cometa a gafe de devolver a quem lhe deu.

Em casa

11. Nada de deixar as luzes acesas durante o dia. Abra as janelas e cortinas.

12. Cultive uma horta e um jardim em casa. As flores alegram o local e você terá seus próprios temperos para consumir.

13. Quebrou? Avalie se precisa mesmo mandar o item para o conserto ou se um amigo pode restaurá-lo sem cobrar nada.

14. Se quer esvaziar sua casa e não sabe como, comece vendendo os objetos em bom estado, mas sem utilidade. Procure liqüidá-los antes de saírem de moda para faturar mais.

15. Não gaste artefatos de papel: em vez de limpar a mesa com papel-toalha, use pano. Dê preferência aos guardanapos de tecido.

Ao se produzir

16. “Para evitar que a ponta se quebre, coloque o lápis de olho na geladeira antes de apontá-lo”, ensina o maquiador Erick Santos, de São Paulo.

17. Economize base passando-a com um pincel ou o dedo e não com a esponja. “Além de gastar mais, ela ainda acumula fungos”, alerta Erick.

Nos momentos de lazer

18. Quer sair com as crianças? Faça um piquenique. Leve lanches caseiros também quando for a parques de diversão – lá, a comida é bem cara.

19. Vá ao cinema nos horários e dias mais baratos.

20. Antes de ir a um barzinho com amigos, coma alguma coisa em casa. Assim você evita pedir porções, que são “salgadas” nesses lugares.

21. Faça cursos patrocinados por empresas. Em geral, são mais baratos.