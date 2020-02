13 dicas para ser uma líder no trabalho

Antes de liderar os outros, é preciso liderar a si mesmo

Uma boa líder ajuda no desenvolvimento de todos ao redor, pois sabe escutar, colocar-se no lugar do outro e agir com justiça. ”Ela valoriza as qualidades de uma pessoa, mesmo se ela erra. Isso só é possível porque a líder se desprende de si mesmo e se abre para o outro, de forma generosa”, explica Anderson Sant’Anna, coordenador do Núcleo Vale de Desenvolvimento de Liderança da Fundação Dom Cabral (MG).

13 dicas para ser uma grande líder

1. Ser líder de si próprio

Antes de liderar os outros, é preciso liderar a si mesmo, ou seja: se conhecer, identificar seus pontos fortes e fracos, ter inteligência emocional (que inclui lidar com frustrações, controlar impulsos e ter motivação).

2. Ter autoconfiança

O autoconhecimento leva à autoconfiança. ”Se mais me conheço, mais confio em mim. Se mais confio em mim, mais quero me conhecer. É um ciclo de evolução do ser humano”, enumera Wong. Confiar no que a gente se propõe a fazer traz clareza e segurança para as atitudes.

3. Ser livre

Se conhecendo e tendo autoconfiança, pode-se gozar do mais nobre sentimento: a liberdade, que Wong define como ”o direito de ser quem você é”. Isso vale ainda mais para a vida pessoal do que para a vida profissional, que segue muitas regras.

4. Ter humildade

Uma boa líder assume suas fraquezas e age com inteligência para se superar. ”Se ela não sabe, pergunta, e isso não é vergonha”, diz Wong. O próximo passo é aprender. Humildade tem relação com tolerância e generosidade – os humildes suportam melhor as falhas dos outros.

5. Ser coerente

Falar e agir na mesma direção é fundamental. Sant’Anna destaca: ”O estilo de vida da líder é coerente com o que ela acredita. Na educação dos filhos, se a mãe faz uma coisa e fala outra, como o filho acreditará no que ouve? Uma mãe líder se preocupa em ser exemplo para seus filhos”.

6. Ter objetivos

”Saber o que se quer alcançar para si próprio ou para o seu trabalho, por onde ir e como ir, é muito importante. Uma líder não dá um passo sem um propósito e isso lhe traz a visão de futuro concreta, o que facilita sua ação”, aponta Alvaro Paula Souza, professor de liderança da FGV (SP).

7. Saber escolher os parceiros

”Uma líder sabe quem pode ou não fazer parte de determinado sonho, projeto ou da execução de uma tarefa. Ela reconhece o talento de cada um e o explora, potencializando-o”, diz Souza.

8. Ser perseverante

Não ter preguiça nem medo dos desafios. Eis o combustível dos determinados, que querem progredir. É um mecanismo eficiente para sair da zona de conforto e agir – caso contrário, é a estagnação. Usar a persistência para ver saídas e superar desafios é sinal de sabedoria.

9. Fazer a coisa acontecer

A grande ideia não é nada sem ser realizada. Uma boa líder une essas pontas. ”Ela tem a visão do que quer e o talento para escolher e convencer quem se compromete com a realização. Sabe negociar com as habilidades e limitações de cada um e atuar em cooperação”, ressalta Souza.

10. Pôr a mão na massa

Se de um lado a líder coordena e delega (pede uma ação e confia que ela será cumprida), de outro, participa da execução. ”Ela não faz para as pessoas verem. Toma atitudes em silêncio. É um impulso que tem a ver com vontade, que é realizado e os resultados aparecem”, ressalta Wong.

11. Impor limite e regra

Limites e regras orientam e organizam as ações e as ideias, por isso são necessários. Uma boa líder faz isso sem perder a ternura.

12. Ter o desejo de se superar

A verdadeira líder não se dá por satisfeito, ela tem aspirações sempre maiores. ”Por exemplo, a mãe que trabalha fora não o faz apenas para o sustento dos filhos ou por uma realização profissional, ela quer dar o mundo para as crianças”, comenta Wong.

13. Ter compromisso

Uma boa líder assume responsabilidades, se envolve nos projetos – pode ser uma viagem, festa ou um plano de trabalho – e contagia as pessoas. De acordo com Wong, responsabilidade não é só obrigação, mas ”dar resposta a suas habilidades”, ou seja, usar seus dons e talentos. ”A pessoa comprometida dá o sangue e isso influencia quem está do lado”, diz Souza.