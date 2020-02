12 dicas para ter um negócio em família

É preciso definir os papéis de cada pessoa

da família e estabelecer as regras antes

do negócio começar a funcionar

Foto: Getty Images

Ao abrir um negócio próprio muita gente pensa em ter como sócio o irmão, a prima ou o tio – afinal, você os conhece e tem confiança nessas pessoas. Um parente na sociedade de um negócio tem suas vantagens, mas a situação pode se transformar num grande problema se a administração da empresa não for feita de forma adequada.

Segundo Milton Fumio, consultor do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de São Paulo, para abrir um negócio de sucesso entre parentes é importante definir bem as funções e tarefas de cada um. ”Deixe claro quem vai cuidar da parte administrativa, comercial, financeira, produção, como vai ser a remuneração de cada sócio e o horário de trabalho”, aconselha.

Lembre-se também de que é preciso ter transparência para amenizar possíveis conflitos, já que alguns desentendimentos sempre vão surgir. Transparência foi a chave do sucesso para Claudete Pereira Secolo, de Santo André, que comprou uma van para fazer transporte escolar em sociedade com seu irmão. ”Ele entrou com o capital inicial e, como morava nos Estados Unidos, eu dirigia o veículo e administrava o caixa, dividindo lucros e despesas igualmente. Nunca tivemos problemas”, conta. Confira as dicas dos especialistas para fazer com que sua sociedade com parentes resulte em um empreendimento próspero.

