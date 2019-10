10 razões para se tornar uma Consultora de Beleza Natura

1 – Você pode vender para o Brasil inteiro

E sem sair de casa. É isso mesmo! Além de receber todas as ferramentas e materiais necessários para vender presencialmente os produtos Natura e encantar os clientes, cada Consultora e Consultor de Beleza Natura possui ainda uma página exclusiva no site da marca (com o nome que escolher!). Com ela, é possível realizar as vendas on-line para clientes de todo o Brasil. Basta divulgar o link nas redes sociais: os produtos chegam à casa do cliente e o lucro cai direto na conta dos consultores. Tudo pensado para potencializar o negócio de cada Consultora e Consultor de Beleza Natura.

2 – Faça seu cadastro em 1, 2, 3 e… pronto!

Entrar para a Consultoria de Beleza Natura é descomplicado e sem burocracias, e você pode fazer isso pela internet. Só é preciso ser maior de 18 anos e enviar um documento com foto e suas informações pessoais. Depois disso, o primeiro passo na Consultoria é adquirir um Kit Boas-Vindas. Com ele, você já recebe produtos e materiais de apoio para iniciar a Consultoria e arrasar nas vendas. Dá para se cadastrar pelo site em poucos minutos. Que tal começar agora mesmo? 😉

3 – Tenha o controle do seu negócio na palma da mão!

As Consultoras e Consultores de Beleza Natura têm à disposição o aplicativo Consultoria, por meio do qual podem acompanhar suas vendas, cadastrar clientes, se informar sobre as novidades e promoções exclusivas para eles, usar materiais de divulgação, entre outras funcionalidades. Quem preferir pode ter acesso a tudo isso também pelo site Consultoria, que, além de todas essas ferramentas, ainda possui um canal de atendimento exclusivo para tirar dúvidas. Tudo fácil, rápido e muito prático para agilizar o dia a dia do seu negócio.

4 – Faça parte de uma rede de afeto e apoio

Como a Natura é uma empresa que acredita nas relações, para garantir o sucesso de mais de 1,2 milhão de Consultoras e Consultores de Beleza espalhados por todo o Brasil, a Natura conta com uma rede de Líderes de Negócio, cuja função é orientar e apoiar as Consultoras e Consultores de Beleza em todos os momentos da sua jornada. Logo depois do cadastro, você já receberá o contato da sua líder.

5 – Descubra todo o potencial da venda por relações

A Natura acredita no poder de transformação de uma rede de pessoas conectadas pelos mesmos objetivos e propósitos. A Consultoria não é apenas um contato comercial entre Consultora ou Consultor e seus clientes, é uma relação de encantamento, de cuidado e de preocupação em entender e resolver as necessidades de cada cliente. Uma rede de relações que pode ir muito além das fronteiras do seu círculo de amizades e da sua comunidade por meio da Consultoria feita pela internet.

6 – Garanta o seu desenvolvimento profissional

Dentro da Consultoria de Beleza Natura, há um plano de crescimento profissional: conforme o volume de vendas aumenta, é possível ter acesso a mais vantagens, mais promoções e mais lucro. E todas as Consultoras e Consultores de Beleza Natura têm acesso a dezenas de cursos e treinamentos para turbinar seus conhecimentos em vendas, finanças, comunicação e, claro, em produtos de beleza. Para quem se destacar nas vendas e quiser ir além, a Natura oferece ainda a chance de se tornar Empresária de Beleza – abrindo uma franquia da Natura. É a sua chance de realizar seus sonhos profissionais e de crescer com uma atividade que gera prosperidade e conquistas.

7 – Aproveite benefícios exclusivos

Existem vantagens que só a Consultoria de Beleza Natura oferece: benefícios de educação – como desconto em escolas de inglês e universidades – para você e sua família; cartão saúde com descontos em medicamentos, consultas e exames; conta bancária digital Natura, com cartão Natura, para gerenciar seus ganhos em um só lugar; promoções exclusivas para você garantir estoque e produtos para pronta-entrega; uma página no site da Natura para vender para qualquer lugar do Brasil 24 horas por dia, sete dias por semana. E mais: participação em eventos sobre os principais lançamentos da marca e reconhecimento com prêmios, joias e viagens. Com a Natura #VocêPodeMais!

8 – Seja parceira de uma das maiores empresas de beleza do mundo

Diversidade é o que não falta no leque de produtos da Natura. São mais de 30 marcas de diferentes categorias, como perfumaria, maquiagem, cabelo, barba, infantil, entre outras. Uma gama completa para atender a todos os gostos, que carrega na sua história alguns dos produtos mais amados do Brasil. Quem nunca presenteou alguém com um perfume Kaiak? Ou, então, sentiu o cheirinho de carinho dos produtos Mamãe e Bebê? Ser uma Consultora ou Consultor de Beleza Natura é fazer parte de uma empresa que se orgulha de investir em inovação e pesquisa em ativos da biodiversidade brasileira para oferecer os melhores produtos, que levam tratamento e beleza a seus consumidores.

9 – Faça parte de uma corrente do bem / Trabalhe com produtos cheios de atitude

Ser Consultora de Beleza Natura é sinônimo de oferecer produtos que carregam mensagens importantes para o consumidor: preservação e respeito à natureza (a Natura não faz testes em animais, entre outras ações), apoio à causa LGBT+, fomento à educação… Com a venda dos itens da linha Crer para Ver, por exemplo, a rede de Consultores Natura já arrecadou mais de 230 milhões de reais desde 1995, que foram destinados a projetos que beneficiaram 3 milhões de alunos e 140 000 professores de escolas públicas de quase 5 000 municípios brasileiros. É qualidade ligada ao impacto positivo e à responsabilidade ambiental e social.

10 – Conecte-se com o Bem Estar Bem

Neste ano de 2019, a Natura, que já é a maior multinacional brasileira, completa 50 anos de tradição e inovação. Uma empresa que tem como missão proporcionar o Bem Estar Bem e as relações do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com a natureza. A Natura é única na forma de inovar, porque combina produtos com um convite para pensar e agir de um jeito diferente: todos os processos têm como objetivo a redução de resíduos e a preocupação com o meio ambiente, as embalagens usam materiais reciclados ou de origem renovável e 90% das fórmulas dos nossos produtos são feitas com ingredientes naturais. Isso só para citar algumas ações. E ser Consultora de Beleza Natura é também defender e apoiar esses ideais. Venha para a Natura. Venha fazer parte dessa rede viva de propósito, afeto e beleza. #OMundoÉMaisBonitoComVc