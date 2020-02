10 dicas para você ir bem na prova do concurso público

Dica: estude todas as matérias do edital

Foto: Dreamstime

Estudar é a melhor forma de se diferenciar dos outros candidatos na hora de prestar um concurso público. Está preparado para encarar este desafio? Antes, confira as nossas dicas

1. Estude apenas o que é necessário

Antes de participar de qualquer concurso, é importante ler o edital, que é um documento com as regras da prova e os conteúdos que serão pedidos pela banca examinadora. O edital é encontrado no site da empresa que organiza o concurso. É uma ótima maneira de saber exatamente o que é na hora de estudar.

2. Faça um cursinho ou invista em apostilas

Faça um cursinho. Não sai barato, em média, de quatro a seis meses custam R$ 1.000 *. Mas vale muito a pena. Os professores têm anos de experiência em concursos e dão dicas úteis. Quem não pode fazer cursinho deve investir nas apostilas. Vendidas nas sedes dos cursinhos, elas trazem todo o conteúdo que deve ser estudado. Mas certifique-se de que é um material atualizado.

3. Inscreva-se em vários concursos

Quando os candidatos estão muito focados em apenas um concurso, a chance de serem reprovados é alta, pois ficam mais tensos.

4. Dedique a mesma atenção a todas as disciplinas

Estude todas as matérias do edital com a mesma ênfase.

5. Organize seu tempo

Você pode dividir o seu tempo. Como, por exemplo, estudar quatro horas em cursinhos preparatórios. Depois do almoço,estudar mais três horas em casa. Se você não dispõe de tanto tempo, não entre em pânico. Não é a quantidade de horas que garante a aprovação, mas a qualidade do estudo. Por isso, é preciso ser organizada: uma vez por semana, monte uma tabela com o seu tempo livre e distribua os conteúdos que precisa estudar.

6. Simule as condições da prova

Uma vez por semana, faça uma prova antiga da mesma banca examinadora do concurso para o qual eu estava estudando. Dá para encontrar provas antigas em alguns sites, como o www. pciconcursos.com.br.

7. Tenha um canto de estudos

Acostume-se a estudar sempre no mesmo lugar. Assim, as chances de você se manter concentrada durante os estudos é maior.

8. Conheça a instituição em que você deseja trabalhar

Procure informações na internet e converse com funcionários do órgão público para o qual você prestará o concurso. Conhecer os benefícios que o funcionalismo oferece pode deixá-la mais motivada. E ficar por dentro da realidade da instituição pode ajudar você a responder às questões da prova: é bem comum caírem perguntas sobre a legislação e as características do órgão escolhido.

9. Peça ajuda aos familiares

A vida de quem estuda para um concurso gira em torno da prova. É importante que os familiares entendam. Afinal, como dizem os gurus dos concursos públicos, o sofrimento é passageiro, mas o benefício de estar em uma instituição pública é para sempre.

10. Não desista na primeira reprovação

Estabeleça um prazo longo para ter resultados e estude com afinco. O resultado pode ser surpreendente!

* Preço pesquisado em Agosto de 2011