Verdades e mentiras sobre hidratação

Cabelo oleoso não precisa ser hidratado?

Mentira. A oleosidade capilar pode estar associada a vários fatores, como hormonais, emocionais e até hábitos alimentares. “A oleosidade tende a ser concentrada na raiz, que precisa ser higienizada adequadamente com produtos específicos para essa patologia”, esclarece a cabeleireira Consuelo Lima, do Soul’s Beauty, de Florianópolis (SC).

Cabelo cacheado pede mais hidratação do que o liso?

Verdade. Cabelo cacheado precisa de mais hidratação e muito mais lipídios e cálcio que o liso, exatamente pela sua forma em espiral, que deixa as escamas levemente abertas, facilitando a perda de nutrientes, proteínas e lipídios.

Fios com tintura precisam ser hidratados com mais frequência?

Verdade. Após todos os procedimentos de transformação capilar, quimicamente falando, cabelo com tintura precisa de hidratações semanais, de acordo com hair stylist Nino Braz’il, de São Paulo (SP).

Quanto mais tempo o creme hidratante ficar no cabelo, melhor o resultado?

Mentira. “Os produtos exigem um tempo de ação que, de acordo com as tecnologias atuais, variam entre 3 e 5 minutos, sem aquela necessidade de passar horas com a máscara na touca”, diz Consuelo Lima. O que acelera os resultados é a frequência do uso do produto que, segundo a cabeleireira, vai depender de cada tipo de cabelo e o estado em que os fios se encontram.

Hidratação constante deixa o cabelo oleoso?

Mentira. Pelo contrário! O cabelo necessita de hidratação constante, assim como nosso corpo precisa de água todos os dias. A escolha dos produtos de hidratação eficientes levará ao melhor resultado.

Creme de hidratação aplicado perto da raiz pode danificar os fios?

Depende. Se você usar máscaras hidratantes de qualidade, de maneira correta, seu cabelo estará sempre bonito. “Mas se usar produtos mal formulados e aplicar no couro cabeludo e não enxaguar corretamente, poderá fazer mal, sim”, alerta Nino Braz’il.

Adotar produtos que promovem a hidratação diária deixa os fios mais macios e com brilho?

Verdade. Escolhendo produtos adequados, os fios são beneficiados com uma hidratação constante, ganhando mais brilho e maciez. A linha OX Hidratação Prolongada, por exemplo, é bastante indicada para este fim, inclusive para o dia a dia. Tanto o shampoo como o condicionador têm fórmula especial – sem sal, sem óleo mineral e sem silicones pesados – e tecnologia baseada no complexo de cereais composto por amaranto, chia e quinoa. Para reforçar os cuidados com os fios, é possível acrescentar à rotina o uso de máscaras, como a opção da linha OX Nutrição Intensa. Sua tecnologia, com base em óleos de cálamo, oliva e mirra, promove nutrição com mais brilho, sem pesar os fios.