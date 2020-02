Velaterapia volta à cena dos tratamentos de cabelo

O calor da chama sela as pontas duplas e abre as escamas para melhor absorção de nutrientes

Foto: Reprodução Spa Dios

Existem cuidados de beleza que se perpetuam por gerações. Esse é o caso, por exemplo, da “velaterapia” ou “banho de vela”. Febre nos anos 80, a técnica foi muito usada pelas mulheres da época como tratamento de cabelo e, agora, volta a ser sucesso entre as vaidosas de plantão.

Fernanda Lima, Thayla Ayala e Geovana Ewbank são apenas algumas das famosas que apostam no tratamento para a recuperação dos fios com química, quebradiços e porosos. Quem garante é Cris Dios, cosmetóloga e proprietária do spa capilar Laces and Hair, em São Paulo, que tem a velaterapia como carro-chefe da cartela de serviços. “Mas quem tem cabelo natural e faz uso de chapinha e secador também pode aderir a ela, já que esses processos mecânicos tiram a proteção dos fios”, aconselha.

A técnica é simples: enrolar o cabelo em mechas grossas e aproximar a chama a uma distância segura. “Isso faz com que todas as pontinhas duplas – não alcançadas pela tesoura – sejam queimadas e que a fibra de queratina sele cada um dos fiozinhos que entraram em contato com o calor”, explica Cris. O processo provoca ainda a abertura das cutículas dos fios impermeabilizados pelas químicas já usadas, resultado que facilita a penetração de vitaminas e nutrientes oferecidas por um tratamento multiproteínas – aliado fundamental. Na sequência, as pontas duplas mais evidentes são eliminadas com a tesoura, procedimento chamado de bordado, e pronto! “O resultado é um cabelo mais bonito e saudável em aproximadamente uma hora”, conta.

Mas o procedimento, que pode ser refeito a cada três meses, não para por aí. Em casa, a cliente é aconselhada ainda a fazer uso de um soro rico em proteínas e aminoácidos que mantém os benefícios conquistados no salão. O produto deve ser usado antes da lavagem. O custo total é de aproximadamente R$ 490*.

Simples não é sinônimo de caseiro

Apesar da simplicidade, o tratamento oferecido há 25 anos pelo salão exige muito cuidado e jamais deve ser reproduzido em casa. Qualquer descuido pode queimar os fios por completo. “Temos apenas cinco profissionais treinados”, diz a proprietária.

Além disso, quando não associado a produtos nutritivos o resultado é completamente diferente. Os fios que tiveram as pontas queimadas ficam ainda mais secos, já que as escamas se abriram.

Noite de velas

O horário de realização da velaterapia também faz toda a diferença no resultado final. O salão oferece o serviço entre as 17h e 22h. “Isso porque à noite o metabolismo desacelera e o corpo entra em um momento de relaxamento, ficando mais receptivo à tratamentos e absorção de nutrientes”, finaliza.

*Preço pesquisado em outubro/2012