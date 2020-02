Tutorial: coque volumoso para cabelo cacheado

Foto: Christian Parente

Fresca no verão? Só se estiver de coque! Aprenda a fazer uma versão volumosa do penteado ideal para todos os tipos de cabelo em quatro passos.

Preparo

Com o cabelo molhado, aplique uma camada generosa de mousse e seque os fios com o difusor.

Foto: Christian Parente

Separe o cabelo em três partes: uma mecha larga no topo da cabeça e uma em cada lateral. Junte o cabelo que ficou solto atrás num rabo de cavalo.

Foto: Christian Parente

Enrole a ponta do rabo para dentro e prenda na altura da nuca com grampos. leve as laterais para trás e enrole-as ao redor do coque – uma por vez. Prenda com grampo.

Foto: Christian Parente

Trabalhe a mecha do topo. Junte-a com as mãos e faça um torcido, enrolando-a até a ponta. Posicione a mecha próximo ao topo do coque, formando um moicano.

Foto: Christian Parente

Prenda o topete moicano com grampos. Passe as pontas de cabelo que ficaram soltas em volta do coque e, se necessário, fixe-as com grampos.