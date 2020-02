Turbine sua progressiva com a escova indiana!

Meus cabelos grossos ficaram finos, naturais e brilhantes

Foto: arquivo pessoal

A nova escova Índia Gloss mistura óleos orgânicos e não contém química! ”Ela reduz o volume, hidrata e garante um antifrizz natural”, afirma Rafael Augusto, coordenador técnico da marca. A estrela do tratamento é o sérum, feito com óleo de damasco.

Ele sela pontas duplas, aumenta o brilho e controla o arrepiado, mesmo em climas úmidos. ”A aplicação da escova é feita só em salões, mas o sérum pode ser comprado para manutenção em casa”, diz Augusto. A indiana é aplicada em cinco passos: xampu revitalizante, prétratamento com ceramidas, máscara profunda, sérum e escova. No caso de fios bem lisos, é necessário fazer uma progressiva com alisante antes.

Saiba mais

Aplicação

A aplicação total leva cerca de 50 minutos. Os profissionais da marca afirmam que não há necessidade de lavar o cabelo no mesmo dia.

Manutenção

Uma vez por mês é suficiente, em especial nos casos de cabelos que sofrem pela ação de químicas.

Indicação

Trata cabelos que já tenham química, como o tioglicolato de amônia.

Contraindicações

Não possui, por não conter química. Pode ser usada inclusive por crianças e gestantes.

Onde encontro?

Escolha um salão no SAC Matrix: 0800 701 7237.

Quanto custa?

Preço sugerido da escova Índia Gloss completa: R$ 55 (mas varia de acordo com o salão) Preço sugerido do Serum Magic Gloss: R$ 40 o pote

Enfim, domados!

Gisele Ramos, 29 anos, jornalista, Porto Alegre, RS

”Meu cabelo sempre foi problemático, daqueles difíceis de lidar, sabe? Passei a vida tentando encontrar um produto que conseguisse domá-lo. Testei milhares de escovas progressivas que não funcionaram. Fiz até uma defi nitiva. Mesmo assim, eu tinha que escová-lo todos os dias. Um baita transtorno! Só funcionou quando fiz uma progressiva associada à escova Índia Gloss. Eu queria fi os lisos, mas não esticados, com aspecto espigado. Meu cabelo era volumoso, rebelde e grosso. Ou seja, a chance de ficar exatamente desse jeito era grande. No entanto, ficou superliso e, o melhor, com aspecto natural! Mesmo em dias chuvosos.”