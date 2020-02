Turbine a hidratação com a ampola certa

É possível redefinir a ondulação dos cachos com ampolas

Controle o volume

Ao repor nutrientes perdidos devido a agressões diárias (excesso de sol, secador química…), elas recuperam a textura natural dos fios, eliminando o frizz.

Opção 1

· 1 colher (sopa) de reparador de pontas

· 1 ampola (5 ml) de proteína

· 1 ampola (5 ml) de semente de uva

Misture tudo em um recipiente. Usando um pincel ou pente, aplique o produto nos fios limpos e úmidos. Seque os cabelos com a ajuda de um secador e faça chapinha. O ideal é esperar 24 horas antes de lavar as madeixas de novo. Faça o tratamento duas vezes por semana.

Opção 2

· Ampola Arovit® (óleo vitaminado)

· 1/2 abacate

· 1 colher (sopa) de açúcar

· 2 colheres (sobremesa) de maisena

Bata tudo no liquidificador. Amorne a mistura levemente (o calor deve ser suportável pela pele) e passe nos cabelos úmidos (lavados só com xampu). Penteie-se e coloque uma touca plástica. Espere 30 minutos e enxágue com água morna. Repita a prática duas vezes por mês.

Alise os fios

Uma boa hidratação é fonte de nutrientes que ajudam a fechar a cutícula dos cabelos, deixando-os menos rebeldes.

Opção 1

· 1 colher (sopa) de defrizante termoativado

· 1 ampola (5 ml) de extrato de óleo de amêndoas ou ceramidas

Misture tudo num recipiente. com um pincel ou pente, apliqueo produto nos fios limpos e úmidos. Seque os cabelos com o secador e, em seguida, faça chapinha. Repita o procedimento duas vezes por semana.

Opção 2

· 1 ampola (10 ml) de queratina líquida

· 1 ampola (10 ml) de semente de linho

· 50 g de máscara reconstrutora

· 1 selador (15 ml) de cutícula

Lave os fios com xampu antirresíduo. Enxugue com uma toalha e dividaos em oito partes. Junte a máscara e as ampolas e aplique a mistura em uma mecha. Em seguida, faça chapinha, passando a prancha cinco vezes nos fios.

Repita o procedimento em todo o cabelo. Espere as madeixas esfriarem e enxágue-as com água fria. Aplique o selador de cutícula nos fios e aguarde dez minutos. Tire o excesso de água com uma toalha e faça escova.

Finalize com a chapinha e, de novo, passe a prancha cinco vezes em cada mecha. Faça o tratamento uma vez por mês.

Modele os cachos

Cabelos ressecados perdem a forma natural. Ao devolvermos nutrientes essenciais à saúde dos fios. É possível redefinir sua ondulação.

Opção 1

· 1 colher (sopa) de defrizante termoativado

· 1 ampola (5 ml) de extrato de aloe

· 1 ampola (5 ml) de manteiga de karité

Junte tudo em um recipiente. com um pente ou pincel, aplique a mistura nos fios limpos e úmidos. Seque os cabelos com o secador e divida-os em oito partes. Faça babyliss ou enrole as madeixas com bobes. Deixe secar naturalmente. Repita duas vezes por semana.

Opção 2

· 1 ampola de vitamina e

· 1 colher (sopa) de óleo de castanha, gergelim ou amêndoa

· 1 colher (sopa) de iogurte natural

· 1 colher (sopa) de gérmen de trigo

· 1/2 banana, 1/2 abacate, 1/2 mamão papaia

Bata tudo no liquidificador e aplique nos fios limpos (secos ou úmidos). Após 20 minutos, enxágue. Finalize com banho de água fria. Deixe secar naturalmente. Hidrate a cada dez dias.

Recupere danos causados por tintura e alisamento

Fios quimicamente tratados precisam repor aminoácidos perdidos – como a já conhecida queratina – essenciais à estrutura capilar.

Opção 1

· 1 colher (sopa) máscara hidratante

· 1 ampola (5 ml) de extrato de alho

· 1 ampola (5 ml) de essência de jaborandi

Misture tudo num recipiente. Aplique o produto nos fios com um pente ou pincel e espere 15 minutos antes de enxaguar. Deixe os fios secarem naturalmente. Repita a hidratação até duas vezes por semana.

Opção 2

· 1 ampola (5ml) de bepantol® líquido

· 3 colheres (sopa) de creme de tratamento para seu tipo cabelo

· 2 colheres (sopa) de mel

· 1 colher (sopa) de queratina líquida

Junte tudo num recipiente. Aplique a mistura nos cabelos limpos. Massageie o couro cabeludo e os fios. Ponha uma touca térmica e espere 40 minutos antes de enxaguar. Faça o tratamento a cada 15 dias.

Prolongue o efeito da escova

Os componentes dos tratamentos são capazes de reativar os princípios responsáveis pelo alisamento dos fios.

Opção 1

· 1 colher (sopa) de creme hidratante sem enxágue

· 1 ampola (5 ml) de essência de hormônio

· 1 ampola (5 ml) de queratina

Misture tudo em um recipiente. Aplique o produto nos cabelos limpos e úmidos com um pente ou pincel e deixe secar. Espere 24 horas antes de lavar. Faça a hidratação a cada 15 dias.

Opção 2

· 2 colheres (sopa) de creme defrizante

· 1 ampola (5 ml) de queratina

· 1 colher (sopa) de óleo de coco

Junte tudo num recipiente. Aplique a mistura nos fios, espere 20 minutos e enxágue. Finalize com uma escova. espere três dias para lavar. Faça o tratamento a cada 15 dias.