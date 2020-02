Tratamento para cabelo liso

Exija que o cabeleireiro faça teste de mechas antes de aplicar qualquer química

Foto: Getty Images

Blond Extreme

Ideal para fios frágeis ou bem claros e danificados. Não tem formol, mas ativos que envolvem o fio com uma película impermeabilizante, que repele a água e torna a estrutura mais lisa.

– Ótimo para cabelos com química – age melhor graças à maior porosidade do fio.

– Pode ser feito em madeixas descoloridas.

– Deixa você livre da chapinha diária por até quatro meses.

Manutenção

O processo exige retoque a cada quatro meses e deve-se ficar dois dias sem lavar. A marca tem ainda xampu e condicionador para serem usados em casa, que prolongam o liso.

Preço

A aplicação custa em torno de R$ 200*

Mais informações

L’Officer: (11) 3287-7000

Escova progressiva de caramelo

Alisa sem danificar e recupera danos causados pelo verão. Indicada para cabelos com volume, indisciplinados, crespos e cacheados. Após a aplicação, deixa os fios 70% mais lisos, pois repõe aminoácidos e proteínas essenciais.

– Acaba com o volume dos fios.

– Controla frizz.

– Dá movimento e maciez.

– Proporciona um alisamento natural, sem deixar os cabelos espigados.

Manutenção

O processo deve ser retocado a partir de dois meses – mas em cabelos mais finos chega a durar até seis meses! Os fios podem ser lavados um dia após a aplicação.

Preço

A aplicação custa em torno de R$ 300

Mais informações

Revitalle Capelli: (21) 2516-2822 e (11) 5084-9092

Alisamento coreano

Escova definitiva, que recondiciona e hidrata os fios. Contém lawsonia, princípio ativo que interage com a queratina dos cabelos, proporcionando mais saúde e elasticidade.

– Feito em duas horas.

– Dura até o nascimento da raiz.

– Por conter óleos vegetais e extrato de henna, dá mais brilho e maciez.

– Pode ser usado em cabelos com reflexo.

Manutenção

Em cabelos mais crespos, o retoque deve ser feito a partir de três meses. Fios menos rebeldes aguentam até seis meses – tempo em que a raiz já cresceu.

Preço

A aplicação custa em torno de R$ 300*

Mais informações

RH12 (Sewha do Brasil): (11) 2649-7228 e (11) 2649-7328

Alcance o liso perfeito

Proteger os cabelos do sol, ajuda a ter fios brilhantes

Foto: Getty Images

Sem preguiça

Faça uma hidratação caseira toda semana. Quando der, passe no salão para cauterizar.

Proteja o cabelo do calor

Secador e chapinha removem a camada de proteção do fio, deixando-o quebradiço. Como o calor faz a água evaporar, o cabelo fica ressecado e sem brilho. Por isso, é essencial usar creme termoativado, como pomadas e até silicone.

Limpeza profunda

A poluição deposita impurezas no cabelo, levando à perda de brilho. Use xampu antirresíduos a cada 15 dias.

Cuidado com o sol

Imagine só: seu cabelo já sofreu com química, secador e chapinha. Nada mais justo do que protegê-lo do sol forte, certo? Os raios UV ressecam os fios, deixando-os ásperos e cheios de pontas duplas. Use cremes com proteção solar.

* preço sugerido em abril/2010