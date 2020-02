Tranças se destacam entre os penteados das famosas no MTV Movie Awards 2013

Dê um toque diferente ao rabo de cavalo fazendo uma trança espinha de peixe

Foto: Getty Images

Os cabelos soltos com ondas largas dominaram os red carpets das premiações de 2013 até serem desbancados pelas tranças no MTV Movie Awards. No melhor estilo espinha de peixe e moicano, elas se destacaram entre os penteados usados pelas celebs. Kelley Jakle, Lauren Miller e Selena Gomez são as responsáveis por esse fenômeno.

Foto: Getty Images

Kelley Jakle aliou o volume sessentista na raiz ao modelo espinha de peixe partindo de um rabo de cavalo alto. Romântico!

Foto: Getty Images

Lauren Miller fez a mesma aposta, mas preferiu a elegância da raiz justinha à cabeça. Para aprender a reproduzir o efeito, assista ao nosso vídeo tutorial.

Foto: Getty Images

Já Selena Gomez ousou ao investir no topete com trança moicano. O cabelo bem puxado nas laterais é misturado a um aplique que começa a ser trançado de maneira embutida a partir da franja. E lembre-se: as mechas precisam ser cruzadas uma por baixo da outra para que esse modelo seja reproduzido.