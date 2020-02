Tiara medieval vira hit entre os acessórios para cabelo

A grife de acessórios Dauphines of New York aposta nas versões com pedras preciosas que custam cerca de 170 dólares

Foto: Divulgação

Estilo medieval, as tiaras com pingente no centro da testa ou até três correntes se tornaram acessório perfeito para dar um toque chique ao visual boho. Nicole Richie, Florence Welch e Vanessa Hudgens são algumas das celebridades que já se renderam à headband do momento. Das pistas dos festivais de música ao tapete vermelho, ela está liberada!

Nicole Richie e Florence Welch levaram a tiara ao red carpet

Foto: Getty Images

Na hora de adotar, vale apostar no messy hair – fios texturizados estilo praiano – ou até mesmo em penteados presos. Coque alto podrinho é ideal para quem faz o estilo hippie, já as tranças-tiara deixam o look com perfume vintage.

A Free People tem modelos gypsy custando cerca 200 reais e entrega no Brasil

Foto: Divulgação

A grife de joias para cabeça Dauphines of New York aposta nos modelos maxis adornados com turquesa, safiras e rubis. Já a Free People, também americana, criou versões com pegada cigana. Aliás, o e-commerce da marca entrega no Brasil!

As compras pela Urban Outffiters também chegam até aqui

Foto: Divulgação

A Urban Outfitters aderiu à tendência com modelos fininhos e discretos. Enquanto isso, o e-commerce coletivo Etsy está recheado de peças vintage. Tem para todos os gostos e estilos!