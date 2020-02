Tendências de cabelo para o inverno

Cabelo da modelo Kate Moss é referência!

Quando os dias quentes começam a dar lugar aos dias mais frios, é sinal de que a estação está mudando e, com ela, mudam-se também a tendências. É nesse momento de transição que florescem as novas referências de estilo, beleza e (claro!) cabelos.

Segundo o maquiador e cabeleireiro Duda Molinos, “há anos, as tendências não são mais regras e têm se mostrado muito plurais”, mas alguns detalhes tendem a se sobressair e acabam emplacando nas trocas de estações. Confira então algumas das suas apostas para o inverno 2010, mas não se esqueça sempre de imprimir a sua personalidade em tudo o que for usar e fique livre para escolher o que mais combina com você…

1. Coloração

Para Duda, na próxima estação, o espírito dos anos 60 e 70 certamente estarão de volta. Por isso, as cores neutras, nada vibrantes, mais opacas e com um ar natural devem ganhar espaço. “Tonalidades como as do cabelo das modelos Raquel Zimmermann e Kate Moss (foto) são bons exemplos”, comenta Duda. Além disso, para os períodos mais frios, costuma-se recorrer ao ruivo, que “dá um colorido a mais e tem uma durabilidade maior nesse período, já que não sofre com a ação do sol”. Mas na hora de escolher, procure optar pelos tons mais acobreados, que se aproximam dos naturais.

2. Corte

Para quem está pensando em passar a tesoura nos fios, a dica é que as madeixas com bases mais retas devem se sobressair. “Mesmo os cabelos desfiados terão as bases retas”, afirma Duda. Assim, eles ganham um peso maior e retomam o espírito retrô.

3. Penteados

Trança é um dos hits da estação

De acordo com Duda Molinos, os rabos de cavalo e as tranças são apostas certeiras. No primeiro caso, valem os baixos, altos e também os usados mais de lado, já que a onda retrô está com tudo. Já no caso das tranças, é possível variar dos estilos mais românticos aos mais sofisticados, dependendo da ocasião. E se você tem fios mais curtos, abuse dos apliques! Mas para quem se interessa por penteados mais simples, o cabelo com risca bem marcada é uma boa escolha, principalmente no caso dos médios e curtos.

4. Texturas

Apesar das cores puxarem mais para a opacidade, os penteados permitirão duas possibilidades diferentes: “vale apostar naqueles que apresentam texturas de produtos com aspecto mais seco e vaporoso, ou então investir em uma textura bastante brilhante, com cara de profissional”, aconselha Duda. Que tal voltar no tempo e apostar no estilo twiggy?

5. Cuidados

Como no inverno, o clima seco costuma imperar, o ressecamento não hesita em aparecer. Por isso, “é preciso criar o costume de usar produtos e máscaras que fortifiquem os fios”, comenta Duda. Mas não se esqueça de escolher aqueles que são adequados ao seu tipo de madeixa. A hidratação é a melhor forma de evitar as pontas duplas e o aspecto áspero!

6. Evite!

“No inverno, o cabelo demora mais para secar, por isso, nunca saia de casa sem secar os fios. Assim, é possível também evitar a queda e impedir que eles arrebentem.”, explica o cabeleireiro . Para completar, ele ainda desaconselha totalmente que se prenda o cabelo quando molhado.

Pronto! Agora, você está mais do que preparada para enfrentar o friozinho com muito estilo e personalidade.