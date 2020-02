Sucos que deixam cabelo hidratado e bonito

Tome um suco por dia! O exagero no consumo deles prejudica a absroção de nutrientes!

Para ter um cabelo mais forte

1. Esprema 1 laranja e bata o suco com 6 acerolas (sem caroço) e 3 folhas de couve. Se quiser, adicione mel e gelo.

2. Bata no liquidificador 150 ml de suco de laranja, 1/2 xíc. de couve, 1/2 cenoura, 3 nozes, 200 g de iogurte desnatado e 250 ml de água.

3. Junte 1 xíc. de abacaxi picado, 1/2 maçã verde com casca e 250 ml de água mineral ou filtrada e bata tudo no liquidificador.

Para ativar o brilho dos fios

4. Bata no liquidificador 1 fatia média de melão com 1/2 papaia, 3 folhas de alface e 3 nozes. Beba geladinho.

5. Junte 1/2 melão pequeno com 1/2 pera, acrescente 250 ml de água de coco e bata no liquidificador.

Para acabar com a queda

6. Esprema 1 limão e 2 laranjas e misture com 1 col. (sopa) de farinha de soja, mexendo bem.

7. No liquidificador, bata 1/2 pepino, 1/4 de beterraba crua picada, 1/4 de papaia e 200 ml de suco natural de uva (se preferir, use a polpa congelada da fruta).

Para fios mais macios

8. Bata no liquidificador 1/2 maçã, 1/2 pera, 1/2 banana, 100 ml de leite, 1 col. (sopa) de aveia e 1 col. (sopa) de linhaça dourada.

Para o cabelo crescer mais rápido

9. No liquidificador, adicione 1/2 papaia, 1/2 manga, 1 fatia de melão, 5 morangos, suco de 1 laranja e 1 punhado de sementes de girassol.

Procure usar água fria na hora de lavar os cabelos

3 passos para ter o cabelo dos seus sonhos

1. Lave do jeito certo

A cada 15 dias, use um xampu de limpeza profunda. Em seguida, passe um pouquinho de condicionador (o equivalente ao tamanho de uma moeda de R$ 1). Enxágue com água fria.

2. Desembarace durante o banho

Para se certificar de que tirou todo o condicionador, use um pente com dentes largos durante o banho. Se ele deslizar facilmente, ainda tem creme nos fios.

3. Seque como profissional

Segredinho de expert: tire a água apertando os fios com uma toalha, sem esfregar. Quando eles não pingarem mais, use o secador, mas só passe a escova no cabelo quando estiver quase seco.