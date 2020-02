“Sinto prazer em experimentar”, diz Stephany Brito sobre seu cabelo

A atriz Stephany Britto

Foto: Reprodução/ESTILO



Stephany Brito mudou muitas vezes seu corte de cabelo. A atriz já adotou o chanel e agora aposta nas longas madeixas. Confira uma entrevista com a estrela, que recentemente interpretou a peronsagem Alice na novela gloral “A Vida da Gente”, para a revista ESTILO:

Você gosta de mudar o look?

Não vejo problema nenhum com isso. Fui loira, adotei o corte Chanel duas vezes… sinto prazer em experimentar. Tenho mania de fazer coque e adoro trança e rabo de cavalo, mas também gosto do cabelo solto, com uma bela escova. Antes de secar, passo um protetor térmico.

Agora ele está bem longo. Qual foi o motivo de optar por esse comprimento para fazer a novela “A Vida da Gente”?

Quando o cabelo está mais curto, fico com cara de menina. Mas, como meu último personagem na TV tinha 24 anos, decidir usar mechas mais longas. O tamanho e as ondas feitas com babyliss reforçam a imagem de mulher.

Estilo em evolução

Stephany Brito pode trocar o corte de cabelo e o tom da coloração à vontade. A pele prefeita, o rosto delicado e a expressão luminosa permitem qualquer mudança que deseje ou precise enfrentar. Confira:



Stephany Brito em 2006 (à esquerda) e 2007 (à direita)

Foto: Reprodução/ESTILO



“Meu look inicial em ‘Páginas da Vida’. Tinha cabelão escorrido e o maior jeio de menina”, relembra a atriz (na imagem acima, à esquerda). “Passei a tesoura para fazer ‘Desejo Proibido’, trama de época. Amei o resultado!”, revela (na imagem acima, à direita).



Stephany Brito em 2008 (à esquerda) e 2011 (à direita)

Foto: Reprodução/ESTILO



“Fui acertar o megahair e pedi franja. Celso Kamura topou e repicou dos lados”, lembra (na imagem acima, à esquerda). “Celso fez este coque para a festa de ‘A Vida da Gente’. Tem uma pegada bem sessentinha”, afirma (na imagem acima, à direita).