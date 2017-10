Seu cabelo precisa ser nutrido?

É fato: a correria do dia a dia nem sempre nos permite tratar o nosso cabelo com a devida atenção. Para início de conversa, a rotina atribulada leva a negligenciar a alimentação – e o que você coloca no prato influencia diretamente na saúde dos fios.

Além disso, processos químicos, especialmente alisamento e tintura, vão pouco a pouco prejudicando o aspecto do cabelo, tornando-o frágil e mais suscetível a novos danos. Isso sem contar o uso contínuo de secador e chapinha e a exposição ao sol, ao vento, à água do mar e à poluição, que também deixam marcas negativas.

Quando finalmente surge uma brecha no vaivém diário e você reserva um tempinho maior para cuidar do cabelo, percebe que seus fios estão comprometidos, precisando de uma boa nutrição com urgência! Mas como identificar essa necessidade? Veja alguns indícios:

Perda de brilho : os fios estão opacos e não refletem mais a luz

: os fios estão opacos e não refletem mais a luz Ressecamento : a textura é áspera, principalmente nas pontas “espigadas”

: a textura é áspera, principalmente nas pontas “espigadas” Quebra : fragilizados, os fios se partem ao meio

: fragilizados, os fios se partem ao meio Frizz: o efeito arrepiado toma conta de todo o cabelo

Se à primeira vista a situação pode parecer complicada demais ou sem solução, a boa notícia é que não precisa se desesperar. Basta adotar alguns cuidados no dia a dia para tudo voltar ao normal logo, logo.

Para ter sempre por perto

Quando nos munimos de produtos de qualidade, é possível nutrir os fios de maneira rápida e eficiente.

A linha OX Nutrição Intensa, por exemplo, conta com formulação à base de óleos essenciais de cálamo, mirra e oliva, tem ação disciplinante e antiressecamento. Ainda deixa os fios mais brilhantes, soltos e macios, sem pesar. Ela é composta por seis produtos para uso diário, que permitem à qualquer mulher investir em um ritual completo de nutrição capilar.

A máscara de tratamento deve ser usada após a lavagem com shampoo, quando as cutículas dos fios estão bem abertas e aptas para absorver melhor os nutrientes. Em seguida é a vez do condicionador, que proporciona maleabilidade ao cabelo.

O óleo reparador pode ser utilizado de três formas:

Como pré-shampoo: basta aplicar uma ou duas pressões do produto antes da lavagem e deixar agir por 2 minutos, enxaguando na sequência; Como finalizador pós-escova, para mais brilho, disciplina e selagem das pontas duplas; Misturado à máscara de tratamento OX Nutrição Intensa para potencializar a nutrição.

Vendida em kits com 3 unidades, a ampola, por sua vez, é indicada para uso semanal. Após lavar com o shampoo e o condicionador da linha, é necessário aplicá-la em todo o comprimento dos fios, mecha a mecha. Se o cabelo estiver muito desgastado, você pode usar mais uma ampola durante a semana para resultados mais efetivos.