Sete dicas para manter os cachos em dia mesmo com escovas

Use a escova apenas para o penteado de ocasiões especiais

Quem tem cabelo cacheado, mas gosta de ostentar fios lisos para variar, costuma recorrer à escova para mudar o visual. O uso excessivo do secador, porém, pode ressecar os fios, deixando os cachos disformes e marcados pelo frizz.

Com dicas da revista ANAMARIA, confira sete passos para manter os seus cachos em dia, mesmo com a escova:

1. Faça uma cauterização ou reconstrução todo mês. Seu cabelo ficará mais maleável e brilhante.

2. Hidrate o cabelo cacheado duas vezes por semana.

3. Use creme de finalização como leave-in e ativador de cachos diariamente. Amasse os fios para estimular o formato espiral dos fios.

4. Não adote a escova como seu estilo de cabelo para sempre. Use-a como um penteado coringa para situações especiais.

5. Antes e depois da escova, hidrate sempre os fios. Isso garantirá o brilho e a maciez.

6. Quando fizer escova, use o secador com uma loção defrizante. Isso irá proteger seus fios contra o calor do secador.

7. Se puder, fuja dos modeladores como babyliss, que alteram a estrutura natural dos fios.