Sérum de cabelo: o finalizador com alto poder de hidratação

Aplicado do jeito certo, o sérum vale por muitas hidratações

Foto: Getty Images

Uma gota do tamanho de uma ervilha de sérum hidrata dez vezes mais do que qualquer óleo ou um punhado de cremes. É o que afrma o dermatologista e especialista em cabelo (tricologista) Adriano Almeida. Incrível, né? Isso porque ele é um mix superconcentrado de óleos, silicones e vitaminas que hidratam cada fio do seu cabelo. “É como se você passasse vários produtos numa quantidade mínima e de uma vez só!” explica o profssional.

Outro superpoder que ele tem é mostrar resultado em instantes. “Poucos minutos depois da aplicação, já dá pra sentir o fio hidratado e solto. Essa velocidade máxima também é por causa da quantidade alta de nutrientes”, assinala Adriano.

O produto age de fora pra dentro, formando uma camada de proteção contra o calor da chapinha e a sujeira do dia a dia. Todos dão um megabrilho aos fios – que a gente adora! E mais: tem produto que também tira o cheiro de cigarro, dissolve impurezas ou até prolonga a progressiva. “Por ser bem mais leve que a pomada e mais líquido que o gel, pode ser aplicado todos os dias em cabelos úmidos ou secos. Cada um tem suas características que resultam num efeito bacana”.

Tire suas dúvidas

Para quem é indicado?

Qualquer tipo de cabelo pode ficar mais bonito com o produto.

Como aplicar?

No comprimento e nas pontas, nunca na raiz.

Sem o produto, o que pode acontecer?

Os fios que são escovados com frequência ficam opacos e ásperos.

Qual a diferença entre o sérum e o defrizante?

O defrizante sempre é utilizado antes da escova, pois tem proteção térmica contra o calor do secador. Já o sérum deve ser aplicado depois da escova, com os fios secos.

E entre o sérum e o reparador de pontas?

O reparador é um óleo que sela as pontas duplas do cabelo. O sérum não só faz isso, como deixa o cabelo com mais brilho e vitalidade.

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Sérum, C. Kamura, R$ 20,83*

Realça o brilho dos cabelos naturalmente loiros,tingidos ou com mechas,além de proteger contra o calor da prancha. Pode ser passado no cabelo úmido.

2. Absolut, L’Óreal Professionnel, R$ 75*

Contém ácido láctico, retirado das frutas, que penetra no fio e reconstrói sua estrutura. Essa camada de proteção prolonga a progressiva.

3. Sérum, Lowell, R$ 24,30*

Finalizador antifriss que previne o aparecimento de pontas duplas e corrige o ressecamento.

4. Sérum, Wella, R$ 23,25*

Fortalecedor indicado para cabelos danificados e fragilizados.

Foto: Divulgação

5. Iluminador Espelho e Cromo, Alpha Line, R$ 24*

Vem com uma esponja, que você deve umedecer e aplicar com gotas em mechas fnas. Depois, use prancha.

6. Sérum Protetor, Maxiline, R$ 33*

Mistura condicionantes e silicones que fortalecem o fio, deixando o cabelo mais resistente ao calor das chapinhas e secadores.

7. Sérum, Beox Professional, R$ 24*

Indicado para cabelos com pontas quebradiças, ajuda a desembaraçar cachos e afros. Pode ser aplicado em fos secos ou úmidos.

8. Sérum, Clairol, R$ 9,50*

Indicado para cabelos danificados, quimicamente tratados e porosos. Potencializa instantaneamente o efeito da máscara de reparação intensiva.

Foto: Divulgação

9. Reparador Extra de Brilho. Alta Moda É…, R$ 17,50*

Para cabelos escovados, pranchados ou lisos naturais. Sempre use sem enxágue e nos fos secos. Não deixa o cabelo grudento e pode ser usado mais de uma vez por dia.

10. Argan & Flor de Lótus, Dwell’X, R$ 69*

Com queratina, que dá proteção térmica e deixa cachos defnidos. Passe em fos secos ou úmidos.

11. Sérum Antifrizz, Aneethun Cosmética, R$ 37,50*

Passe nos cabelos secos após a escova ou a prancha. Tem ação antioxidante, que evita o envelhecimento capilar. Tem protetor solar.

12. Lumière Liquide, Kérastase, R$ 119*

Tem aloe vera, vitaminas que dão brilho e tecnologia que ataca as áreas secas!

*Preços pesquisados em julho/2012

**Com reportagem das revistas ANAMARIA e VIVA!MAIS