Seis segredos para manter os fios lisos perfeitos

Quem tem cabelo liso sabe que cuidar desse tipo de fio não é tão fácil quanto parece. O arrepiado irritante e a oleosidade excessiva são apenas alguns dos problemas que precisam ser enfrentados para conseguir um penteado perfeito.

Uma opção de look é apostar no visual escorrido, leve e solto, ao estilo de Malu Mader em “Ti-ti-ti”. Siga os passos para conquistar o look:

Capriche na lavagem

A dobradinha cabelo murcho e raiz oleosa acaba com qualquer visual, concorda? “Lave a cabeça com xampu específico para fios lisos, aplique um condicionador suave, apenas nas pontas, e evite água muito quente”, ensina a cabeleireira Carina Veiga.

Dome os fios rebeldes

Tire a umidade com um secador potente, na velocidade alta, e use equipamentos que emitem íons ou que possuem turmalina ou grades de cerâmica. Eles mantêm o arrepiado irritante sob controle.

Abuse da chapinha

Deslize o aparelho no comprimento e nas pontas do cabelo. Finalize com sérum ou óleo de brilho. Basta espalhar algumas gotas entre os dedos e passar nas mechas. Só tome cuidado com a dose, para que os fios não fiquem oleosos.

Para mudar o visual, é possível criar ondas sensuais como as da personagem Agostina, vivida por Leandra Leal na novela “Passione”. Confira mais três dicas:

Use produtos para cabelos cacheados

Eles ajudam a definir as ondas, com textura e volume invejáveis. Espalhe o leave-in nos fios úmidos e seque amassando com as mãos, na velocidade média.

Faça rolinhos com grampos

Divida o cabelo em oito partes e torça bem cada mecha, até elas começarem a enrolar sobre si mesmas. Prenda-as o mais perto possível do couro cabeludo.

Compre um babyliss

Quando os fios estiverem secos, enrole mechas estreitas em um babyliss fino. Depois, com os dedos, desfaça os cachos suavemente, tirando o ar artificial de “cabelo de boneca”. Borrife spray de fixação suave para prolongar o visual.

