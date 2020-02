Salve seus fios: como recuperar o cabelo em sete dias

Quem tem fios tingidos deve hidratá-los sempre.

Quem está com fios secos e danificados tem pressa para reverter a situação. Pois saiba que se você fizer uma hidratação potente dois dias em uma semana, seus fios ficarão com outra cara. Quem ensina a técnica para fazer em casa é Luiz Cintra, do salão Emília Borges, de São Paulo.



6 passos para recuperar o cabelo em casa:

1- Lave os fios com xampu para seu tipo de cabelo. Passe o produto duas vezes, enxaguando sempre muito bem.

2- Retire o excesso de água amassando o cabelo com uma toalha – isso evita que você tenha frizz.

3- Divida o cabelo em quatro partes e aplique uma ampola de reconstruição. Em seguida, passe uma máscara de hidratação profunda. Passe os produtos no comprimento e nas pontas, nunca na raiz.

4- Desemabarace os fios com um pente de dentes largos.

5- Retire mais um pouco da umidade e use uma máscara de hidratação.

6- Espere mais cinco minutos e enxágue muito bem.

As máscaras que você pode (e deve) usar:

1- Creme de tratamento profundo, Neutrox, R$ 9,60*

2- Creme de tratamento de choque, Kelma, R$ 3*

3- Máscara de recuperação intensa Sou, Natura, R$ 9*

*preços pesquisados em dezembro/2013